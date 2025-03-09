Şişli'de yürüyüş ve gösteri yasağı: Polis güvenlik önlemlerini artırdı

Sabah erken saatlerde Suriye Başkonsolosluğu çevresinde önlem alan Çevik Kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor. Şişli Kaymakamlığı tarafından alınan karar doğrultusunda saat 08.00'den program bitimine kadar Maçka Caddesi (Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Caddesi kesişimine kadar), Teşvikiye Caddesi (Maçka Caddesi kesişiminden Valikonağı Caddesi kesişimine kadar), Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak, Atiye Sokak kapalı olacak. Trafik akışının aksamaması için sürücüler Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak ve Mim Kemal Öke Caddesi gibi alternatif güzergahları kullanabilecek.