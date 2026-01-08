Site aidatı artışına sınır

Fahiş site aidatları ve usulsüz site yönetim şirketi yapılanmalarına yönelik kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca “634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu”nda gerekli değişiklikler ile “Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı” hazırlandı. Yeni düzenlemelere göre site yöneticileri sene başında sadece ‘Yeniden Değerleme Oranı’ kadar artış yapabilecek. Sitelerin ihtiyaçlarına göre Yeniden Değerleme Oranı üzerinde bir artış yapılması gerekecekse kararı 3 ay içinde toplanması zorunlu olan kat malikleri kurulu yani site sakinleri verebilecek.





SERTİFİKALI YÖNETİM DÖNEMİ

Torba kanun teklifi kapsamındaki değişiklik ve yeni kanun taslağı Meclis gündemine sunulacak. Yeni kanun teklifiyle yönetim hizmeti sunan şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek ve kayıt altına alınacak. Şirketlerin temsilcileri, tesis yöneticileri ve denetçileri periyodik eğitimlere tabi tutulacak. Şirketler ve sundukları hizmetler bakanlıkça yetkilendirilmiş ‘denetçiler’ tarafından yılda en az 1 kez denetlenecek. Söz konusu şirketlerle ilgili vatandaşların şikayetleri doğrultusunda bağımsız denetimler de yapılabilecek.





MAĞDURİYET GİDERİLİYOR

Mevcut Kat Mülkiyeti Kanunu’nda sitelerde aidat toplama yetkisi yönetimlerine bırakılırken, tutarın belirlemesine ilişkin herhangi bir üst sınır bulunmuyordu. Yöneticilerce belirlenen bu bedeller, site sakinlerine tebliğ edildikten sonra 7 gün içerisinde yazılı bildirim yoluyla itiraz edilmezse kesinleşiyordu. Bu durum, istismar edilerek fahiş aidat tutarları belirlenmesine ve vatandaşların mağduriyetine neden oluyordu.





KEYFİ ARTIŞA SON

Yapılacak düzenleme ile artık site yöneticisi sene başında site aidatlarında sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ve Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren Yeniden Değerleme Oranı kadar artış yapabilecek. Bu oran veya sitenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek yeni tutarın kesinleşmesi için 3 ay içinde de kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak. Toplantılarda karar alabilmek için de ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek. Yeni yılda uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırılmıştı.





3’te 2 çoğunluk yeterli olacak

634 Sayılı Kanun’da yapılacak düzenlemeyle de toplu yapılardaki yönetim planlarının değiştirilmesi için kat malikleri adına temsilciler kurulunun 5’te 4 çoğunluk şartı, 3’te 2'ye düşürülecek. Yeni düzenleme ile site yönetimlerinin toplanma ve karar alma süreçleri kolaylaştırılacak, yaşanan sıkıntı ve aksaklıklar önlenecek.



