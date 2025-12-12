Site aidatları kirayla yarışıyor

İstanbul’da bazı sitelerde 60 bin lirayı aşan aidatlar, kent yaşamının lüks değil zorunlu bir maliyete dönüştüğünü gösteriyor. Denetimsiz artışlar şehrin çeperine doğru ‘aidat göçü’ne yol açarken, ortalama aidatlarda Beşiktaş 13 bin 134 lirayla zirvede yer alıyor.
İstanbul’da site aidatları kiralarla boy ölçüşür hale geldi. Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) 21 bini aşkın site, apartman ve rezidansta, 1,5 milyondan fazla bağımsız bölümü kapsayan çalışmasında megakentteki site aidatı çılgınlığını gözler önüne serdi. Hazırlanan raporda, kentteki aidatların en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler sıralandı. Buna göre, İstanbul'da en yüksek aidat Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli'de, en düşük aidat ise Adalar, Çatalca, Fatih, Arnavutköy ve Silivri'de veriliyor. Aylık ortalama Beşiktaş'ta 13 bin 134, Beykoz'da 11 bin 340, Sarıyer'de 11 bin 214, Zeytinburnu'nda 9 bin 788, Şişli'de 9 bin 24 lira ödenirken, en düşük aidat ise ortalama 645 lira ile Adalar'da veriliyor.
MERKEZİ İLÇELERDE ÜCRETLER DAHA YÜKSEK
PTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen, İstanbul'un merkez ilçelerinde aidatların doğal olarak daha yüksek seyrettiğini kaydetti. Özen, “Çeperlere gittiğimizde bu aidatların düştüğünü görüyoruz. Bazı apartmanlarda 50 lira aidat olduğunu da görebiliyoruz. Ama bunlar ayda bir defa temizletiyorlar, çöplerini kendileri atıyorlar” dedi. Buna karşılık, günde
3 kez çöp toplanan, oto yıkamadan eve teknik servis hizmetine kadar birçok imkan sunan rezidanslarda aidatların çok daha yüksek olduğunu dile getiren Özen, İstanbul'da 62 bin lirayı aşan aidatların dahi görüldüğünü kaydetti.
AİDAT GÖÇÜ YAŞANIYOR
İstanbul'da aidatı yüksek olan ilçelerden, çeperlere doğru bir göç yaşandığını dile getiren Ozan Özen, “Biz buna ‘aidat göçü’ diyoruz. Örneğin büyük şehrin sınırlarına, Pendik, Büyükçekmece taraflarına doğru olduğunu görüyoruz” dedi. Özen, yaptıkları incelemede, İstanbul özelinde 2025 yılında 117 binden fazla dairede yaşayanların bu nedenle taşındığını belirtti.
KANUN KEYFİ ARTIŞI ENGELLEYECEK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan konut binalarında yönetim ve denetim hizmetlerine ilişkin kanun tasarısının sitelerdeki denetimi esas aldığını belirten Özen, yasallaşması durumunda aidatlardaki yüksek orandaki keyfi artışların önüne geçeceğini düşündüklerini kaydetti.
1 ay içerisinde dava açılabilir
- İstanbul'da artan aidat şikayetlerini değerlendiren kat mülkiyeti uzmanı avukat Şeref Kısacık da aidatın çeşitli kalemlerden oluştuğunu belirtti. Ortak giderin, asansör ve çatı bakımı, sosyal tesislerin işletilmesi, yeşil alan ve spor alanlarının bakımı ile kafe, ofis ve personel maaşlarını kapsadığını aktaran Kısacık, bazı sitelerde aidata doğal gaz ve su gibi merkezi sistem giderlerinin de dahil edildiğini anlattı. Aidatların binada yaşayanlarca belirlendiğini, genel kurula katılımın bu açıdan önemli olduğunu dile getiren Kısacık, genel kurulun belirlediği aidatlara karşı bir ay içinde dava açılabileceğini, yönetim tarafından yıl içinde yapılan ek bütçe artışlarında ise kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebildiğini kaydetti.