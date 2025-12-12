Site aidatları kirayla yarışıyor

İstanbul'da artan aidat şikayetlerini değerlendiren kat mülkiyeti uzmanı avukat Şeref Kısacık da aidatın çeşitli kalemlerden oluştuğunu belirtti. Ortak giderin, asansör ve çatı bakımı, sosyal tesislerin işletilmesi, yeşil alan ve spor alanlarının bakımı ile kafe, ofis ve personel maaşlarını kapsadığını aktaran Kısacık, bazı sitelerde aidata doğal gaz ve su gibi merkezi sistem giderlerinin de dahil edildiğini anlattı. Aidatların binada yaşayanlarca belirlendiğini, genel kurula katılımın bu açıdan önemli olduğunu dile getiren Kısacık, genel kurulun belirlediği aidatlara karşı bir ay içinde dava açılabileceğini, yönetim tarafından yıl içinde yapılan ek bütçe artışlarında ise kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebildiğini kaydetti.