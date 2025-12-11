Yeni Şafak
TatilBudur'dan Almanya'da dijital atak

04:0011/12/2025, Perşembe
Onur Otruş, Kubilay Aykol.
Seyahat markası TatilBudur, İş Girişim Sermayesi’nin iştirakleri arasına katılmasıyla başlayan yeni yapılanma sürecini İstanbul’daki basın toplantısında paylaştı.

TatilBudur Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü Kubilay Aykol "TatilBudur ile yolculuğumuz 2015 yılında başladı. Bu süreçte pandemi gibi zorlu bir dönemden geçtik, ancak sonrasında birlikte büyümeye devam ettik. TatilBudur, bizim için yalnızca bir turizm markası değil; aynı zamanda güçlü bir turizm teknoloji platformu" diye konuştu. TatilBudur Genel Müdürü Onur Otruş ise şunları kaydetti: "Ar-Ge yapımız ve yazılımc ekibimizle, konaklama ve uluslararası operasyonlarımız için teknoloji temelli projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Almanya’nın önde gelen tur operatörlerinden ForYou Travel ile önemli bir iş birliğine imza attık ve şirketin Türkiye envanterinin sağlanmasına yönelik anlaşma gerçekleştirdik. 2026 yılında Almanya pazarında agresif bir büyüme hedefliyoruz."




