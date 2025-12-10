Gaz ihracında kapasitemiz 10 milyar metreküp

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yıllık 70-80 milyar metreküplük gazı tedarik edebilecek bir altyapıya ulaştığının altını çizerek, “Biz 10 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz ticaretini yapabilecek bir noktadayız” dedi. İstanbul'da gerçekleştirilen 15. Türkiye Enerji Zirvesi özel oturumunda enerji gündemini değerlendiren Bakan Bayraktar, yılı 60 milyar metreküp gaz tüketimiyle tamamlamayı planladıklarını belirtti. Yıl sonunda süresi dolacak yaklaşık 22 milyar metreküplük doğal gaz ithalat sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını dile getiren Bayraktar, “Arz güvenliğinde risk yok” dedi.

GABAR PETROLÜYLE 2 MİLYAR $ CEPTE KALIYOR

Gelecek yıl üretimin iki katına çıkararak yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılanabileceğini işaret eden Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: “2028 hedefimiz 40 ila 45 milyon metreküp günlük üretim, 16-17 milyon hanenin doğal gazını kendi ihtiyacımızla karşılayabilmek. Gabar petrolü için de çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 80 bin varil günlük üretimimiz var. Gabar, petrol ithalatını en az 2 milyar dolar aşağı çekiyor.”

İKİ YENİ FSRU DAHA SİSTEME GİREBİLİR

Türkiye'nin 161 milyon metreküplük günlük gazlaştırma kapasitesini 200 milyon metreküpe çıkarma hedefi bulunduğunu aktaran Bayraktar, "İki yeni FSRU daha sistemimize girebilir" açıklamasında bulundu. Bayraktar, Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) uygulamasının revize edildiğini vurgulayarak, "EPDK'nin aldığı karar 4 bin kilovatsaat. Bunu muhtemelen 2026'da bir kademe daha aşağı çekebiliriz. SKTT benzeri bir uygulamayı doğal gazda da düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Nükleere de değinen Bayraktar, “Akkuyu NGS'de yaklaşık 10,6 milyar dolarlık yerliliğe ulaştık” dedi. Trakya'ya yapılacak nükleer santral konusunda da Çin ile görüşüldüğünü ve ABD'li firmaların da Türkiye'de nükleer enerji santrali projeleriyle ilgilendiğini vurgulayan Bayraktar, "Belki üçlü, dörtlü konsorsiyumlarla Sinop ve Trakya bu şekilde kurulabilir” şeklinde konuştu.

Rüzgâra 1,1 milyar dolarlık yatırım yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 6 proje için toplam 1.150 megavatlık rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmaları 30 şirketin katılımıyla yapıldı. Alparslan Bayraktar YEKA RES’e yönelik şunları söyledi: “Toplam 208 milyon avroluk bir katkı bedeli ödemeyle bu ihaleler 6 yarışma sahiplerini buldu. 1,1 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak. 1,5 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Bu yıl gerçekleştirilen YEKA GES ve RES yarışmaları devlete yaklaşık 530 milyon avro katkı sağladı.”







