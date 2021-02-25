Gündem Sivasta çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan tesiste 100 ton solucan gübresi üretildi
SİVAS

Sivas haber: Çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan tesiste 100 ton solucan gübresi üretildi

Sivas'ta çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan tesiste 100 ton solucan gübresi üretildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde kurulan ve arıtma çamurlarını organik solucan gübresine çeviren tesis, çevreye ve ekonomiye katkı sağlıyor.

Haber Merkezi AA
Tesiste bir yılda 100 ton solucan gübresi üretiliyor.
Tesiste bir yılda 100 ton solucan gübresi üretiliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, üniversite yerleşkesinde, 2 bin 400 metrekarelik alana kurulu solucan gübresi üretim tesisini gezerek, Sivas Organik Tarım AŞ (SORTAŞ) Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar'dan bilgi aldı.

AA

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayhan, kurumların işbirliğiyle Sivas tarımının daha verimli hale getirildiğini belirtti.

Rektör Yıldız da çevre sorunlarının başında yok edilemeyen atık tortular geldiğine dikkati çekerek, atık su tortularını solucan gübresi üretiminde kullanmayı başardıklarını aktardı.

AA

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Tesiste bir yılda 100 ton solucan gübresi ürettiklerini belirten Yıldız, "Hem çevreye olan zararı ortadan kaldırıyor hem de ekonomiye katkı sunan bir ürün olarak çiftçimizin kullanımına sunuyoruz" ifadesini kullandı.

Genel Müdür Doç. Dr. Uğur Tutar ise tesiste elde edilen solucan gübresinin ilk etapta üniversite yerleşkesi içerisindeki sera ve bahçelerde kullanıldığını, Almanya ve Azerbaycan'a ihraç edilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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