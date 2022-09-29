Gündem Dilencinin paraları sakladığı yer ekipleri şaşkına çevirdi
SİVAS

Dilencinin paraları sakladığı yer ekipleri şaşkına çevirdi

Sivas’ta dilenerek topladığı paraları bastonunun içine saklayan dilenci zabıta ekiplerinden kaçamadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Sivas haberleri... Dilencinin paraları sakladığı yer ekipleri şaşkına çevirdi
Aramada dilencinin insanların duygularını sömürerek elde ettiği paraları sakladığı yer ise görenleri şaşkına çevirdi.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde dilencilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada S.A. isimli dilenci zabıta ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa sürede yakalanan dilenci Zabıta Müdürlüğü’ne götürülerek, üst araması yapıldı.

DHA

Aramada dilencinin insanların duygularını sömürerek elde ettiği paraları sakladığı yer ise görenleri şaşkına çevirdi.

Dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı: Parayı vermemek için uzun süre dil döktü
GÜNDEM
Dilencinin üzerinden 6 bin TL çıktı: Parayı vermemek için uzun süre dil döktü

DHA

Dilencinin koltuk değneğinin el tutacağı kısmında 730 lira bulundu.

Dilenci yakalanınca bastonsuz yürümeye başladı
GÜNDEM
Dilenci yakalanınca bastonsuz yürümeye başladı

DHA

Paranın bulunması üzerine dilencinin ‘Sakatlık maaşım’ diyerek kendini savunması ise pes dedirtti. Paralara el konulurken, dilenciye idari işlem yapıldı.
İki bin liraya almıştıŞimdi fiyat biçilemiyor

İki bin liraya almıştı
Şimdi fiyat biçilemiyor

​Kimi TOGG'a benzetiyor kimi satın almak istiyor.
Litresi 10 milyon dolar

Litresi 10 milyon dolar

Dünyanın en tehlikeli ve en pahalı işi.
EkonomikDönüşüm Zirvesi

Ekonomik
Dönüşüm Zirvesi

​Bakan Nebati konuşuyor.

​Gençlere müjde

​Gençlere müjde

'​Her ay 1800 TL beslenme desteği verilecek.'

​Yargıtay emsal niteliğinde karara imza attı.

​Karayolunda 3 terörist yakalandı.

​Yunanistan ve Fransa'dan Ege'de tehlikeli adım.

​Anons geçti 'Yaralıyım' bile demedi.

Bakanlık paylaştı: Mavi Vatan'a yeni güç geliyor.

​Sadece un su ve tuzla yapılıyor.

​Evler yıkıldı, araçlar sular altında kaldı, elektrikler kesildi.
Ölen kongre<br>üyesine seslendi

Ölen kongre
üyesine seslendi

​ABD Başkanı Biden'dan skandal bir gaf daha.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.