Sivas kangalı Amerikalıları korumaya başladı

Yıllardır evlerini ve çiftliklerini bozayılardan korumanın yolunu arayan Amerikalılar, çareyi Sivas kangalında buldu. ABD'deki uzmanlara göre kangallar, bozayılar için caydırıcı tek yol. Türkiye'den Montana'ya getirilen köpekler, çiftliklere at taşıma römorklarıyla taşındı.
Bozayıların 100 yıldır dolaşmadıkları Montana ovalarına dahi, tekrar yayıldıkları bildirildi.
- Onlara göre bir arada yaşam arayışında köpekleri kullanmak çok yararlı bir strateji olabilir.Montana Vahşi Yaşam Dairesi’nin eski ayı sorumlusu Wesley Sarmento,“Köpekler sayesinde ayılar çiftlikleri faydalı değil riskli bir yer olarak görüyor” diyor. Sarmento aslında başka çaresi kalmadığı için köpeklere başvurdu. Çiftçilerden gelen telefonlar kesilmiyordu. En sık arayanlardan biri de Steve ve Julie Ahrens çiftiydi. 40 yılı aşkın süredir Shelby yakınında buğday, arpa ve nohut yetiştiriyorlardı ve 2019 yılına kadar çiftlikte hiç ayı görmediler. Ama Haziran 2020’ye gelindiğinde aynı hafta içinde dört bozayı çiftliğe uğradı.
Montanalı Sarmento, ayıları engellemek için elinden geleni yaptı. Fakat yaptığı hiçbir şey işe yaramadı.
Türkiye'den 3 köpek getirdiler
Sarmento, 2020 yılında komşularından duyduğu hikayeyi hatırladı. Sarmento'nun eski komşuları, sahipsiz bir köpeği eve getirdikten sonra çiftliğin ayı problemi bir anda epey hafiflemişti.
Avrupa ve Asya’da ayıları caydıracak köpekler yetiştirildiğini bilen Sarmento, profesyonel bir destek almak istedi ve Utah Eyalet Üniversitesi Ekoloji Profesörü Julie Young ile araştırma yapmak üzere iletişime geçti.
Kangal çiftliğe at taşıma römorkuyla getirildi
Wesley Sarmento, günün sonunda köpekleri almaya hevesli dört aile bulabildi. İlk talip Ahrens çiftiydi. Billy adlı kangalı aldılar. Üç türden en büyüğü olan kangal çiftliğe at taşıma römorkuyla getirildi.
Bir daha ayı görmediler: Ayılar yüzde 90 azaldı
Young ve Sarmento’nun araştırması sırasında Türk çoban köpeklerini alan dört çiftliğin 300 metre yakınında GPS ile tespit edilen tasmalı ayı sayısı yüzde 90 oranında azaldı. Foto-kapanla tespit edilen ayı sayısının da diğer çiftliklere kıyasla 58 kat azaldığı görüldü.