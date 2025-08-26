Sivas kangalı Amerikalıları korumaya başladı

Yeni Şafak
Şefika Nur Çiftçi
15:1426/08/2025, Salı
Bozayılar tarafından çiftlikleri istila edilen, can ve mal güvenliği kalmayan Amerikalılar, çareyi Sivas Kangalında buldu.
Yıllardır evlerini ve çiftliklerini bozayılardan korumanın yolunu arayan Amerikalılar, çareyi Sivas kangalında buldu. ABD'deki uzmanlara göre kangallar, bozayılar için caydırıcı tek yol. Türkiye'den Montana'ya getirilen köpekler, çiftliklere at taşıma römorklarıyla taşındı.

New York Times gazetes
i
, bir zamanlar ABD’nin 48 eyaletinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bozayıların nufüsunun arttığını ve Amerikalıların karşı karşıya kaldığı tehlikeleri yazdı.

Bozayıların 100 yıldır dolaşmadıkları Montana ovalarına dahi, tekrar yayıldıkları bildirildi.


Özellikle çiftçi ailelerin can ve mal güvenliğinin tehdit altında olduğu, tam da bu noktada Türk kangallarının devreye girdiği öğrenildi.

Eyalet genelinde Amerikalılarla bozayıların karşılaşmalarının artması üzerine bozayıların Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası kapsamındaki koruma statüsünün
kaldırılmasına
yönelik talepler gittikçe arttı.

Montanalılar bozayıları avlamak istiyor.
Ancak bozayılarını korumak isteyenlerin de sayısı giderek artıyor.

  • Onlara göre bir arada yaşam arayışında köpekleri kullanmak çok yararlı bir strateji olabilir.
    Montana Vahşi Yaşam Dairesi’nin eski ayı sorumlusu Wesley Sarmento,
    “Köpekler sayesinde ayılar çiftlikleri faydalı değil riskli bir yer olarak görüyor” diyor. Sarmento aslında başka çaresi kalmadığı için köpeklere başvurdu. Çiftçilerden gelen telefonlar kesilmiyordu. En sık arayanlardan biri de Steve ve Julie Ahrens çiftiydi. 40 yılı aşkın süredir Shelby yakınında buğday, arpa ve nohut yetiştiriyorlardı ve 2019 yılına kadar çiftlikte hiç ayı görmediler. Ama Haziran 2020’ye gelindiğinde aynı hafta içinde dört bozayı çiftliğe uğradı.

- Montana Vahşi Yaşam Dairesi’nin eski ayı sorumlusu Wesley Sarmento.

Montanalı Sarmento, ayıları engellemek için elinden geleni yaptı. Fakat yaptığı hiçbir şey işe yaramadı.


Türkiye'den 3 köpek getirdiler


Sarmento, 2020 yılında komşularından duyduğu hikayeyi hatırladı. Sarmento'nun eski komşuları, sahipsiz bir köpeği eve getirdikten sonra çiftliğin ayı problemi bir anda epey hafiflemişti.


Avrupa ve Asya’da ayıları caydıracak köpekler yetiştirildiğini bilen Sarmento, profesyonel bir destek almak istedi ve Utah Eyalet Üniversitesi Ekoloji Profesörü Julie Young ile araştırma yapmak üzere iletişime geçti.


Türkiye’de yetişen üç çoban köpeği üzerinde karar kılındı: kangal, boz ve Anadolu çoban köpeği.
Köpeklerin her biri yaklaşık 700 dolara mal oldu.

- Amerikalı uzmanlara göre; Kuzey Amerika bozayıları ölümcül olabilseler de kolay öldüremeyecekleri avlardan genellikle uzak durmayı tercih ediyorlar ve köpekler bu yüzden caydırıcı oluyor.

Sarmento araştırmaya dahil olacak çiftçiler aradığında çoğu kişi buna sıcak bakmadı.
Köpeklerden korktular.

Kangal çiftliğe at taşıma römorkuyla getirildi


Wesley Sarmento, günün sonunda köpekleri almaya hevesli dört aile bulabildi. İlk talip Ahrens çiftiydi. Billy adlı kangalı aldılar. Üç türden en büyüğü olan kangal çiftliğe at taşıma römorkuyla getirildi.


Ahrens çifti için ilk haftalar zor geçti.
Kangal köpeği Billy, çiftlikten uzaklaşıp otoyollardan geçiyor, etrafa rahatsızlık veriyordu. Bir komşuları kangalı tavuk çalmakla suçlayıp vurmakla tehdit etti. Ancak elektrikli tasma sayesinde evin yakınlarında kaldı ve o sorun çözüldü. Kangal köpeği Billy, ne zaman bir ayının yaklaştığını hissetse kuyruğunu dikip yüksek ve düşük sesle havladı.

- Steve ve Julie Ahrens çifti, ayılara karşı huzuru Billy adını verdikleri Kangal köpekleriyle buldu. (Fotoğraf: John Stember/The New York Times)

Bir daha ayı görmediler: Ayılar yüzde 90 azaldı


Billy geldikten sonra Ahrens ailesi yıllar boyunca çiftlikte tek bir ayı bile görmedi.
Bu ilkbaharda bir anne ayı yavrularıyla birlikte çiftliğin hemen önünde belirse de içeriye girmemesini Billy’ye borçlu olduklarına inandıklarını söylediler.

Young ve Sarmento’nun araştırması sırasında Türk çoban köpeklerini alan dört çiftliğin 300 metre yakınında GPS ile tespit edilen tasmalı ayı sayısı yüzde 90 oranında azaldı. Foto-kapanla tespit edilen ayı sayısının da diğer çiftliklere kıyasla 58 kat azaldığı görüldü.


- Sivas Kangalı

