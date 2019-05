Siyanürlü şerbetten içen annenin son sözü ortaya çıktı - Anne babasına siyanür içiren şizofren

Siyanür kurbanı annenin son sözü ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu 'siyanürlü cinayet' ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şizofren olduğu iddia edilen zanlı Mahmut Can Kalkan'ın anne ve babasını siyanürlü şerbetle öldürmesinin ardından o an yaşananlar emniyetteki ifadelere de yansıdı. Zehri son anda içmeyen kardeşi Emir Can, "Ağabeyim '1, 2, 3 fondip' diyerek karışımı içirdi" dedi. Ölen annenin ise son nefesinde, hayatta kalan oğluna "Ağabeyini polise ihbar etme" dediği öğrenildi.