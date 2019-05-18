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Siyanürlü şerbetten içen annenin son sözü ortaya çıktı - Anne babasına siyanür içiren şizofren

Siyanür kurbanı annenin son sözü ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu 'siyanürlü cinayet' ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şizofren olduğu iddia edilen zanlı Mahmut Can Kalkan'ın anne ve babasını siyanürlü şerbetle öldürmesinin ardından o an yaşananlar emniyetteki ifadelere de yansıdı. Zehri son anda içmeyen kardeşi Emir Can, "Ağabeyim '1, 2, 3 fondip' diyerek karışımı içirdi" dedi. Ölen annenin ise son nefesinde, hayatta kalan oğluna "Ağabeyini polise ihbar etme" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Siyanürle ailesini zehirleyen Mahmut Can Kalkan.
Siyanürle ailesini zehirleyen Mahmut Can Kalkan.

Siyanürlü aile katliamıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Olay, 14 Mayıs'ta İzmir'de yaşandı. Kimya öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), siyanürlü şerbet içirdiği annesi Fatma (39) ve babası Mehmet Kalkan'a (46) kıydı. Aynı karışımdan içirmek istediği kardeşleri Emir Can (16) ve Mehmet Taha (4) ise son anda canlarını kurtardı.

Anne-babasını öldüren Mahmut Can Kalkan tutuklandı. Şizofreni teşhisi konulan katilin, "Cinayeti, sadece benim görebildiğim, kırmızı gözlü ve siyah pelerinli süper kahraman istedi" diye ifade verdiği ortaya çıktı.

Caninin kardeşi Emir Can ise "Ağabeyim bize, '1, 2, 3 fondip' deyince bardaktakileri hızlı bir şekilde içeceksiniz' dedi. Ağabeyim '1, 2, 3' diye saydı, annem ve babam bardaktakileri hızla içti" diyerek olayı anlattı.

Anne-Babasını siyanürlü şerbetle öldüren katil.

Sakın ağabeyini ihbar etme

Katil Mahmut Can Kalkan'ın siyanürü içirip "15 dakikanız kaldı" dedikten sonra anne Fatma Kalkan'ın son nefesinde ortanca oğlu Emir Can'a, "Sakın polisi arayıp ağabeyini ihbar etme" dediği ortaya çıktı.

Anne Fatma ve baba Mehmet Kalkan'ın ölümünün ardından geride kalan Mehmet Taha ve Emircan Kalkan'a anneanneleri sahip çıktı.

Ölümden dönen Emir Can Kalkan, ağabeyinden şikayetçi olduğunu açıkladı.

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İçtikleri siyanürlü şerbet nedeniyle hayatını kaybeden aile üyelerinin cenaze töreni.

Katilden 'Pişman mısın?' sorusuna kan donduran yanıt

Şizofretn katil"Pişman mısın?" sorusunda "Pişman değilim. İşim yarım kaldı" dediği öğrenildi. Caninin, 'İşim yarım kaldı' diyerek siyanürlü şerbetten içmedikleri için öldüremediği 2 kardeşini kastettiği belirtildi.

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