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Siyanürlü şerbet

Kimya bölümü öğrencisi genç, evde hazırladığı siyanürlü karışımı “Değişik bir şerbet yaptım, tadın” diyerek anne-babasına içirdi. Fenalaşan talihsiz çift kurtarılamadı. Cani gence şizofreni teşhisi konuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kimya öğrencisi gencin, evde zaman zaman deney yaptığı öğrenildi.
Kimya öğrencisi gencin, evde zaman zaman deney yaptığı öğrenildi.

Siyanür içen iki kişi hayatını kaybetti. İzmir Bayraklı'da bir üniversite öğrencisi genç, internetten sipariş ettiği siyanürü ailesine "şerbet" diye içirip ölmelerine neden oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21) evde siyanür kullanarak bir sıvı hazırladı. Kalkan, daha sonra bu sıvıyı annesi Fatma (39) ve babası Mehmet Kalkan'a (46) “Değişik bir şerbet yaptım, bir tadın” diyerek içmelerini sağladı. Anne ve baba siyanürü içer içmez fenalaştı.

TALİHSİZ ÇİFT ÖLDÜ

Kalkan, hazırladığı karışımı kardeşleri Mehmet Taha (16) ve Emir Can'a (4) da içirmek istedi. Anne ve babasını gören çocuklar içmek istemezken, Mahmut Can Kalkan, zorla içirmeye çalıştığı sıvıyı kardeşinin üzerine döktü. Komşuların ihbarı üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Mehmet Kalkan ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan anne Fatma Kalkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞLERİ İYİ

Siyanürden etkilenen Mehmet Taha ve Emir Can, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda siyanür içeren maddeye rastlanmayan 4 yaşındaki Emir Can taburcu edilirken, Mehmet Taha ise karışımı abisinin zorlamasıyla içtiğini söylemesi üzerine hemen yoğun bakımda tedaviye alındı. Anne ve babasını öldüren üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri de olayın yaşandığı 8 katlı apartmanda incelemelerde bulundu. Gece boşaltılan apartmanda yaşayanlar dün sabaha doğru evlerine döndü.

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RUH HASTASI!

Sorgusunda anne ve babasını öldürdüğünü itiraf eden Mahmut Can Kalkan, hazırladığı siyanürlü şerbetle ailesini zehirlediğini söyledi. İnternet üzerinden ticaretle uğraştığını ve son zamanlarda kaybettiği para sebebiyle ekonomik olarak zora girdiğini anlatan Kalkan, buna bağlı olarak psikolojisinin bozulduğu öne sürdü. Kalkan’la ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Zanlıya, yapılan sağlık kontrollerinde şizofreni teşhisi konuldu. Daha önce böyle bir tanı konulmayan Kalkan’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • Aile perişan
  • İzmir’deki korkunç olay sonrası aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ölen Mehmet ve Fatma Kalkan’ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Talihsiz çifti son yolculuklarına akrabaları, yakınları ve arkadaşları uğurladı. Oğulları tarafından siyanür içirilip öldürülen Mehmet ve Fatma Kalkan’ın cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Yozgat’a gönderildi.

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