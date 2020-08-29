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Gündem Skandal sonrası İstanbul Barosu Yönetim Kurulunda deprem Ayça Özok Ener istifa etti
POLİTİKA

Skandal sonrası İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda deprem: Ayça Özok Ener istifa etti

Cezaevinde eylemde ölen DHKP-C'li Ebru Timtik'in dev posterinin Beyoğlu'ndaki merkezinin duvarına asılmasıyla gündeme gelen İstanbul Barosu'nda bir istifa yaşandı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayça Özok Ener, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "İstanbul Barosu Başkanlığı’na sunduğum 27 Ağustos 2020 tarihli dilekçemde belirttiğim nedenlerle İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa ettiğimi meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayça Özok Ener.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayça Özok Ener.

Son dönemde önce gece kulübü olarak işletildiği iddia edilen sosyal tesisi ve terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu suçlamasıyla cezaevindeyken ölüm orucunda ölen Avukat Ebru Timtik'in dev posterinin Beyoğlu’ndaki merkezinin duvarına asılmasıyla gündeme gelen İstanbul Barosu'nda bir istifa yaşandı.

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Gerekçesi açıklanmadı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayça Özok Ener istifa etti. Türkiye Barolar Birliği eski başkanlarından Özdemir Özok’un kızı olan Ayça Özok Ener istifasını sosyal medya paylaşımıyla duyurduğu istifasının gerekçesini ise açıklamadı.

DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce
OYNAT 01:51
DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce "Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz" dediği ortaya çıktı
Cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Timtik'in, 11 Mart 2015 tarihinde katıldığı TV yayınında 'Berkin Elvan'ın hesabı sorulacak. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden 20 gün sonra, 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit etti. Terörist Timtik'in ölümüyle ilgili CHP'li ve HDP'li çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.


  • Ener, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği öncesinde 2013-2017 yıllarında TBB Denetleme Kurulu Üyesi ve Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği görevleri yaptı.

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