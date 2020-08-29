Skandal sonrası İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda deprem: Ayça Özok Ener istifa etti

Yunan zulmünün 99 yıl sonra yeni görüntüleri ortaya çıktı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde Yunanların işgal ettiği Afyonkarahisar'da 1921'de Yunan askerleri tarafından çıkarılan ve 300'e yakın ev ile iş yerinin zarar gördüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı. Kim tarafından çekildiği bilinmeyen ancak Yunanca seslendirilen videoda Yunan askerlerinin yangın mahallinde dolaşmaları ve söndürme çalışmalarına destek olmamaları ise dikkatlerden kaçmıyor.