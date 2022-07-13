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İSTANBUL

Skuter sürerken otomobil çarptı

İstanbul Şişli’de skuter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül’e, H.A. isimli sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan H.A., 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Skuter sürerken otomobil çarptı
H.A

23 yaşındaki Dilara Gül feci şekilde hayatını kaybetti. Halaskargazi Caddesi'nde saat 00.10 sıralarında, H.A. isimli sürücünün kullandığı otomobil, cadde üzerinde skuter kullanan Dilara Gül (23) isimli kadına çarptı. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

DURUMU ÇOK AĞIRDI

Kazayı gören bir esnaf, "Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba skutere çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar" dedi. Hayatını kaybeden Dilara Gül'ün dansçı olduğu öğrenildi.

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