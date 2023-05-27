Slogan kardeşliği

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’a iki gün kala CHP’nin sosyal medya hesapları üzerinden 55 saniyelik yeni bir reklam filmi paylaştı.

Uğur Duyan
04:00 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “Ayağa kalk Türkiye’m” ve “kalk ayağa” ifadeleri Selahattin Demirtaş’ın “Halk! Ayağa kalk!” sözlerini akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “Ayağa kalk Türkiye’m” ve “kalk ayağa” ifadeleri Selahattin Demirtaş’ın “Halk! Ayağa kalk!” sözlerini akıllara getirdi.

Ankara, İzmir ve İstanbul’dan görüntülerle başlayan reklam filmini Kılıçdaroğlu seslendirdi. Reklam filminde Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “Ayağa kalk Türkiye’m” ve “kalk ayağa” ifadeleri Selahattin Demirtaş’ın hafta başında Twitter hesabından paylaştığı “Halk! Ayağa kalk!” sözlerini akıllara getirdi. HDP’nin ve Yeşil Sol Parti’nin aksine Demirtaş, ikinci turda da açıktan Kılıçdaroğlu için oy isteyerek ayrışmıştı. CHP Lideri’nin reklam filmi boyunca kullandığı betimlemelerdeki ayrıştırıcı ve ötekileştirici dil dikkat çekti.


İBB'den Hatay'da şartlı konteyner yardımı: CHP yönetiminden özel birini bulun
İBB'den Hatay'da şartlı konteyner yardımı: CHP yönetiminden özel birini bulun

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay'da 90 yaşındaki engelli depremzede için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerden konteyner talep eden başka bir depremzededen CHP yönetimine ulaşması istendi. İBB'nin Hatay'da bulunan konteyner kentindeki sorumlu çalışan, ellerinde şu an konteyner bulunmadığını ancak ertesi gün gelecek olan konteynerler için de CHP yönetiminden izin istenilmesi gerektiğini söyledi. Bu uygulamanın siyasi bir uygulama olduğunu doğrulayan İBB çalışanı, "Ya CHP yönetiminden ya buradan il başkanlığından ya milletvekilinden CHP yönetiminden özel birini bulursanız bizim üstlerimizden, bize isim atıyorlar." dedi.


#Seçim
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
#Yeşil Sol Parti
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