Slogan kardeşliği

Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “Ayağa kalk Türkiye’m” ve “kalk ayağa” ifadeleri Selahattin Demirtaş’ın “Halk! Ayağa kalk!” sözlerini akıllara getirdi.
Ankara, İzmir ve İstanbul’dan görüntülerle başlayan reklam filmini Kılıçdaroğlu seslendirdi. Reklam filminde Kılıçdaroğlu’nun kullandığı “Ayağa kalk Türkiye’m” ve “kalk ayağa” ifadeleri Selahattin Demirtaş’ın hafta başında Twitter hesabından paylaştığı “Halk! Ayağa kalk!” sözlerini akıllara getirdi. HDP’nin ve Yeşil Sol Parti’nin aksine Demirtaş, ikinci turda da açıktan Kılıçdaroğlu için oy isteyerek ayrışmıştı. CHP Lideri’nin reklam filmi boyunca kullandığı betimlemelerdeki ayrıştırıcı ve ötekileştirici dil dikkat çekti.