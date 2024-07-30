SMA'lı bebek adına sahte belgelerle para toplayan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da SMA hastası çocuk adına düzenlediği sahte belgelerle iş yerlerine bıraktığı kumbaralar aracılığıyla para toplayan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ilçesinde bir kişinin SMA hastası çocuk adına sahte bağış belgesi düzenlediği yönünde şikayetler üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucu şüpheli R.U. gözaltına alındı.
Şüphelinin SMA hastası 18 aylık bebek adına sahte bağış belgesi düzenleyerek Çerkezköy'de bazı iş yerlerine bağış kumbarası koyduğu, aralıklarla kumbaralarda biriken paraları da aldığı tespit edildi.
Zanlı tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.