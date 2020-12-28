Gündem 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi yollar hareketlendi
İSTANBUL

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi yollarda hareketlilik başladı

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi yollar hareketlendi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Gece saatlerinde trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürürken kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımda hareketlilik başladı.

Haber Merkezi AA
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki, 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

Bu kapsamda, dördüncüsü 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

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