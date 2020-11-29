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İSTANBUL

Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim; alkollü ve ehliyetsiz yakalandı

İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağında denetimde bulunan polisler, yasağa uymayan bir aracı durdurdu. Kısıtlama saatini şaşırdığını iddia eden sürücü hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı. Kullandığı minibüsün de sigortasının olmadığı anlaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Kısıtlama saatini şaşırdığını iddia eden sürücü hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı.
Kısıtlama saatini şaşırdığını iddia eden sürücü hem ehliyetsiz hem de alkollü çıktı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri belirlenen noktalarda gece boyu denetim yaptı

Polis ekipleri izin belgesi bulunmayan vatandaşlara cezai işlem uygularken, maskesi olmayanlara da takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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D-100 Karayolu Merter mevkiinde yapılan denetimler sırasında bir araç sürücüsü sokağa çıkma kısıtlamasının saatlerini şaşırdığını iddia ederken hem alkollü, hem ehliyetinin daha önceden alkolden alındığı hem de kullandığı minibüsün sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

DHA

MİNİBÜSÜN SİGORTASI YOK

Polis ekipleri durdurulan sürücüye yaptığı kontrolde 1.73 promil alkollü olduğunu tespit etti. Ayrıca, yapılan evrak kontrollerinde sürücünün daha önceden ehliyetinin yine alkolden alındığı tespit edilirken, kullandığı minibüsün de sigortasının olmadığı ortaya çıktı.


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Polis ekipleri durdurulan araç sürücüsüne hem alkollü araç kullanmaktan hem sokağa izinsiz çıkmasından ceza yazarken, sigortası olmayan aracı da ceza işlemlerinden sonra çekici ile otoparka çekildi.

DENETİMLER SABAHA KADAR SÜRDÜ

  • Sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Sokağa çıkma yasağının saatlerini yanlış bildiğini ve alkollü olduğunu" söyledi. Polis ekiplerinin denetimleri sabaha kadar devam etti.
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