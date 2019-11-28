Gündem Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Küçük kız ağlayarak izledi
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Sokak ortasında kadına şiddet kamerada: Küçük kız ağlayarak izledi

Sokak ortasında kadına şiddet kamerada: Küçük kız ağlayarak izledi

Gaziantep’te bir erkeğin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme tokat darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Gaziantep'te bir kadın sokak ortasında darp edildi.
Gaziantep'te bir kadın sokak ortasında darp edildi.

Gaziantep’te kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde kocası olduğu tahmin edilen bir erkek tarafından tekme tokat darp edildi.

Küçük kız ağlayarak annesinin darp edilmesini izlerken, yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı.

Bir süre sonra ayağa kalkan kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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