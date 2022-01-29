Sokak ortasında korkunç olay: 'Gözlerim' diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti

İBB Beyazıt Meydanı'nı işportacıların pazarı haline getirdi

Beyazıt Meydanı'ndaki Ordu Caddesi ve çevresi 16 Ağustos tarihinden itibaren İBB'nin Yayalaştırma ve Kontrollü Trafik Sirkülasyonu projesi kapsamında trafiğe kapatılmıştı.



Getirilen zemin taşlarının yığılmasının dışında bir işlem yapılmayan cadde, işportacıların pazarı haline geldi. Otobüs duraklarına ve yığılan zemin taşları üzerine dizilen çeşitli giysi, elektronik alet vs buralarda satışa çıktı.



Öte yandan işportacıların satış yaptığı yere birkaç metre uzaklıktaki İBB'ye bağlı Zabıta ekiplerinin de duruma müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.



İstanbul'un göbeğindeki bu çirkin görüntüyü kaydeden bir vatandaş, yaşanan durumu cep telefonuyla kaydetti.