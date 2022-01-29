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İSTANBUL

Sokak ortasında korkunç olay: 'Gözlerim' diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti

Esenyurt'ta, yaşadığı evin sokağında fenalaşarak hayatını kaybeden İbrahim Ersözlü'nün evinde yapılan aramalarda sahte içki bulunduğu öğrenildi. Ersözlü'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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Haber Merkezi DHA
Sokak ortasında korkunç olay: Gözlerim diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti
İbrahim Ersözlü

Olay, Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı apartmanın bodrum katında yaşayan İbrahim Ersözlü, sokağa çıkarak yardım istedi.

"Gözlerim" diyerek bağıran Ersözlü'nün yardımına komşuları yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sokak ortasında fenalaşan Ersözlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Ersözlü'nün ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

EVİNDE SAHTE İÇKİ ŞİŞELERİ BULUNDU


Yaşanan olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, Ersözlü'nün evine girdi. Evde yapılan aramalarda sahte içki şişeleri bulunduğu öğrenildi. Savcı incelemesinin ardından adamın cenazesi kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

"İÇKİDEN DOLAYI OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"


Yaşanan olayı anlatan sokak sakinlerinden Cihan Temizer, " 'Gözlerim, gözlerim' diye bağırıyordu. Kaldırmayı denedim, bir türlü kaldıramadım. Alt katta oturduğunu söylediler. İçkiden dolayı olduğunu söylediler" dedi.

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