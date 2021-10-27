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İSTANBUL

Sokak röportajında iç savaş tehdidi: Savaşıp Erdoğan'ı indireceğiz

İstanbul'da bir YouTube kanalı tarafından gerçekleştirilen sokak röportajında iç savaş tehdidinde bulunuldu. Bir kişi, 2023'teki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilse de sonucu tanımayacaklarını ifade ederek, "Savaşacağız, iç savaş çıkacak. Onu istemiyoruz. Yüzde 90 oy alsa da indireceğiz" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sokak röportajında iç savaş tehdidi: Savaşıp Erdoğanı indireceğiz
Sokak röportajında iç savaş tehdidi.

Kendine Muhabir isimli bir YouTube kanalının İstanbul'da gerçekleştirdiği sokak röportajı videosunda, iç savaş tehdidinde bulunuldu.

"İÇ SAVAŞ ÇIKARTACAĞIZ"

Bir şahıs, 2023'teki seçimlerin sonuçlarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine olması durumunda tanımayacaklarını, iç savaş çıkartacaklarını söyledi.

Röportajda iç savaş tehdidi: 2023'te Erdoğan kazansa da savaşıp onu indireceğiz
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Röportajda iç savaş tehdidi: 2023'te Erdoğan kazansa da savaşıp onu indireceğiz
İstanbul'da 'Kendine Muhabir' adlı YouTube kanalı tarafından çekilen videoya, iç savaş tehdidi yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te seçilmesi halinde sonuçları tanımayacağını söyleyen şahıs 'Kazansa bile onu oradan indireceğiz. Savaşacağız, çok basit iç savaş çıkacak. Onu orada istemiyoruz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemediklerini ve çözümlerinin iç savaş savaş çıkartmak olduğunu savunan şahıs, şu ifadeleri kullandı:

2023'de AK Parti iktidar olsa bile biz onu (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) indireceğiz. Bütün oyları alsa da yüzde 90 alsa da biz indireceğiz. İç savaş olacak gerekirse. Gidip onu aşağıya indireceğiz.

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