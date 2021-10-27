Sokak röportajında iç savaş tehdidi: Savaşıp Erdoğan'ı indireceğiz
İstanbul'da bir YouTube kanalı tarafından gerçekleştirilen sokak röportajında iç savaş tehdidinde bulunuldu. Bir kişi, 2023'teki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilse de sonucu tanımayacaklarını ifade ederek, "Savaşacağız, iç savaş çıkacak. Onu istemiyoruz. Yüzde 90 oy alsa da indireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemediklerini ve çözümlerinin iç savaş savaş çıkartmak olduğunu savunan şahıs, şu ifadeleri kullandı:
2023'de AK Parti iktidar olsa bile biz onu (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) indireceğiz. Bütün oyları alsa da yüzde 90 alsa da biz indireceğiz. İç savaş olacak gerekirse. Gidip onu aşağıya indireceğiz.