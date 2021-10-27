Sokak röportajında iç savaş tehdidi: Savaşıp Erdoğan'ı indireceğiz

Kendine Muhabir isimli bir YouTube kanalının İstanbul'da gerçekleştirdiği sokak röportajı videosunda, iç savaş tehdidinde bulunuldu.

"İÇ SAVAŞ ÇIKARTACAĞIZ"

Bir şahıs, 2023'teki seçimlerin sonuçlarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine olması durumunda tanımayacaklarını, iç savaş çıkartacaklarını söyledi.

OYNAT 03:33 Röportajda iç savaş tehdidi: 2023'te Erdoğan kazansa da savaşıp onu indireceğiz İstanbul'da 'Kendine Muhabir' adlı YouTube kanalı tarafından çekilen videoya, iç savaş tehdidi yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te seçilmesi halinde sonuçları tanımayacağını söyleyen şahıs 'Kazansa bile onu oradan indireceğiz. Savaşacağız, çok basit iç savaş çıkacak. Onu orada istemiyoruz' diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istemediklerini ve çözümlerinin iç savaş savaş çıkartmak olduğunu savunan şahıs, şu ifadeleri kullandı:

2023'de AK Parti iktidar olsa bile biz onu (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) indireceğiz. Bütün oyları alsa da yüzde 90 alsa da biz indireceğiz. İç savaş olacak gerekirse. Gidip onu aşağıya indireceğiz.