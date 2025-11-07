SOLOTÜRK Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapacak

SOLOTÜRK 11 Kasım Salı günü Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yapacak.
Kırklareli'nin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, kentte gösteri uçuşu yapacak.
Belediye Başkanı Derya Bulut, gazetecilere SOLOTÜRK'ün 11 Kasım Salı günü Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yapacağını söyledi.
Gösterinin Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirileceğini belirten Bulut, tüm vatandaşları SOLOTÜRK'ü izlemeye davet etti.
Bulut, kentin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünün coşkuyla kutlanacağını sözlerine ekledi.
