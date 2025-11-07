Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırklareli
SOLOTÜRK Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapacak

SOLOTÜRK Kırklareli'nde gösteri uçuşu yapacak

08:547/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
SOLOTÜRK 11 Kasım Salı günü Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yapacak.
SOLOTÜRK 11 Kasım Salı günü Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yapacak.

Kırklareli'nin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, kentte gösteri uçuşu yapacak.

Belediye Başkanı Derya Bulut, gazetecilere SOLOTÜRK'ün 11 Kasım Salı günü Kırklareli semalarında gösteri uçuşu yapacağını söyledi.

Gösterinin Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde gerçekleştirileceğini belirten Bulut, tüm vatandaşları SOLOTÜRK'ü izlemeye davet etti.

Bulut, kentin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünün coşkuyla kutlanacağını sözlerine ekledi.



#Kırklareli
#Solotürk
#Türk Hava Kuvvetleri
#Derya Bulut
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet 7 Kasım 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma saatleri