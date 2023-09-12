Son 400 metre

Dickey, mağaradan çıkışı sonrası helikopterle en yakın hastaneye sevk edilecek.
Mersin’in Anamur ilçesinde Sugözü Mahallesi’ndeki Morca Mağarası’nda yeni bir geçit bulmak ve haritasını çıkarmak için keşif gezisine katılan ABD’li profesyonel mağaracı Mark Dickey (40) 3 Eylül’de 1040 metre derinlikte mide kanaması geçirdi. Dickey’e 4 Eylül’de doktorların da aralarında olduğu ilk ekip ulaştı. 1040 metre derinlikte tedavisine başlanan Dickey’e, 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dickey, ayağa kalktı. AFAD, AKUT ve UMKE ile yurt dışından gelen 192 kişilik profesyonel kurtarma ekipleri, Toros Dağı’nın 2 bin 100 metre yüksekliğindeki mağara girişinde kamp kurdu.
ADIM ADIM ÇIKARTILIYOR
Hazırlıklarını tamamlayan kurtarma ekibinde yer alan Bulgarlar, Dickey ile ilk teması sağladı. Kan verilip serum bağlanan Dickey, doktorların da onayıyla 9 Eylül’de çıkışa geçti. 7 ayrı bölüme ayrılan mağarada sedye ile taşınan Dickey, dün son 400 metreye ulaştırıldı. Bir bölümü yürüyerek geçen Dickey’in en geç bugün akşam saatlerinde mağaradan çıkarılması bekleniyor. Dickey, mağaradan çıkışı sonrası helikopterle en yakın hastaneye sevk edilecek.