Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 İlde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-5” Operasyonları düzenlendi.
📌 15.000 litre etil alkole,
📌 188.000 litre kaçak/sahte alkollü içkiye,
📌 6.100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye,
📌 1.300 adet boş şişe ve 7.700 adet bandrole,
📌 2.100 adet alkol aroması ve 8.700 adet etikete el konuldu.
📌 12 adet kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.
Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildiği .