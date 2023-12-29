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81 ilde eş zamanlı 'Çengel' operasyonu: 187 ton kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

Kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-5" operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapılırken operasyonlarda 187 ton kaçak ve sahte alkole el konuldu ve 35 milyon TL'lik vergi kaybı önlendi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:26 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 09:09 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
81 ilde kaçak ve sahte alkol operasyonu
81 ilde kaçak ve sahte alkol operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 İlde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-5” Operasyonları düzenlendi.


Operasyonlarda;

📌 15.000 litre etil alkole,

📌 188.000 litre kaçak/sahte alkollü içkiye,

📌 6.100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye,

📌 1.300 adet boş şişe ve 7.700 adet bandrole,

📌 2.100 adet alkol aroması ve 8.700 adet etikete el konuldu.

📌 12 adet kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.


Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildiği .



#'Çengel' operasyonu
#Sahte alkol
#Kaçak alkol
#Ali Yerlikaya
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