Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla 81 İlde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkemizin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-5” Operasyonları düzenlendi.