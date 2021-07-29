Adalet Bakanı Gül: Orman yangınlarının sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılıyor
Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır." dedi. Bakan Gül, tüm ihtimallerin titizlikle incelendiğini vurgulayarak, "İlgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül, Twitter'daki hesabından, bazı illerde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.
"Yangınların sebebi her yönüyle araştırılıyor"
Bakan Gül, inceleme başlatıldığını belirterek, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor" dedi.
Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor.