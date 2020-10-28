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Son dakika Adana haberleri: Torbacılara şafak vakti operasyon düzenlendi

Adana'da torbacılara şafak operasyonu: 36 kişi hakkında gözaltı kararı var

Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyon kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenip şüpheliler gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı. ​
Şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı. ​

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yapan 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu satıcıların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Düzenlenen baskınlar şahısların evleri narkotik köpekler eşliğinde didik didik arandı.

Şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

  • Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden uyuşturucu maddeyi özendirdiği ve ticaretini yaptığı öğrenildi

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