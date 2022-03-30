Altı ilde silah kaçakçılarına operasyon: 76 kişi gözaltında

Mahalle sakini Murat Özcan; \"Bizim evinin önünde bir çöp teknesi var. Sabah saatlerinde bir bayan gelmiş bebek cesedini bırakmış. Yeni doğurmuş bebeği çöp konteynerinde izleri var. Yeni doğum yaptığına dair şeyler var. Artık öldü de mi bıraktı, çöpün içerisinde yaşıyor muydu onu polis ekipleri araştıracakmış. Ekipler şu anda güvenlik kamera görüntülerini topluyor. Ama araba belliymiş.\" dedi.<br>