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İSTANBUL

Altı ilde silah kaçakçılarına operasyon: 76 kişi gözaltında

İstanbul merkezli altı ilde yapılan operasyonda 76 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve muhimmat ele geçirildi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika altı ilde silah kaçakçılarına operasyon: 76 kişi gözaltında
Foto/arşiv

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli Antalya, Çanakkale, Rize, Kastamonu ve Şanlıurfa illerinde silah alım satım ve kaçakçılığını yapan kişilere yönelik düzenlenen operayonda 'Örgütlü Silah İmalatı ve Ticareti' yaptığı değerlendirilen 76 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda, 2 illegal silah atölyesi, 38 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 6 adet av tüfeği, 58 adet şarjör,6 adet av tüfeği şarjörü,135 adet av tüfeği fişeği, 29 adet kurusıkı fişeği, 3 adet namlusu takılı tabanca çerçevesi, 90 adet namlu, 147 adet icra yayı, 6 adet tabanca, gövdesi, 22 adet kartuş ve çok sayıda muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Adana'da akılalmaz olay: Tartışınca evi yaktı
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Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. C.A., iddiaya göre, 15 katlı apartmanın 13'üncü katındaki dairede birlikte yaşadığı ailesiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
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Ailesine öfkelenen C.A., evdeki eşyalara yanıcı madde döküp, ateşe verdi.
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Alevler hızla evi sararken, C.A. ve ailesi kendilerini dışarıya atıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Evden yükselen alevler nedeniyle korkuya kapılan apartman sakinleri, binayı terk etti.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürürken, apartman sakinleri ise çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.
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Evini ateşe veren C.A.'yı gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.
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Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
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Adana'da akılalmaz olay: Tartışınca evi yaktı
Adana'da tartıştığı ailesine öfkelenen C.A., birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi. Yangında korkulu dolu anlar yaşayan apartman sakinleri binayı tahliye ederken, C.A. ise polis ekiplerince tarafından gözaltına alındı.

Tüyleri diken diken eden manzara: Sancaktepe'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
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Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, belediye ekipleri sokaktaki bir çöp konteynerinde beze sarılmış kanlı bebek cesedi gördü.
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İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinin içerisinde delil araştırması yaptı.
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Ekiplerin incelemesinde bebeğin yeni doğmuş olduğu ve cinsiyetinin de erkek olduğu ortaya çıktı.
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Olay yeri inceleme ekiplerin çöp konteynerindeki incelemelerin ardından bebeğin cesedi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.
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Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, caddedeki bütün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bebeği bırakan kişilerin kullandığı aracın plakası belirlendi. Ekiplerin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. <br>
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Mahalle sakini Murat Özcan; \"Bizim evinin önünde bir çöp teknesi var. Sabah saatlerinde bir bayan gelmiş bebek cesedini bırakmış. Yeni doğurmuş bebeği çöp konteynerinde izleri var. Yeni doğum yaptığına dair şeyler var. Artık öldü de mi bıraktı, çöpün içerisinde yaşıyor muydu onu polis ekipleri araştıracakmış. Ekipler şu anda güvenlik kamera görüntülerini topluyor. Ama araba belliymiş.\" dedi.<br>
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Osman Akbaş ise, \"Şantiyede çalışıyoruz. Bizim bekçiler de var. Çöpçü burada çalışıyormuş. Çocuğun cesedini görmüş. Polis ekiplerine haber vermiş. Polis ekipleri burada inceleme yaptı\" dedi
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Sancaktepe'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu&nbsp;
Tüyleri diken diken eden manzara: Sancaktepe'de çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Sancaktepe'de, çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


Tek taraflıateşkes ilan etti

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