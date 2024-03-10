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Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem oldu.

Seren Som
Seren Som
17:08 - 10/03/2024 الأحد
Güncelleme: 17:20 - 10/03/2024 الأحد
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AFAD'ın duyurduğu son dakika bilgisine göre, Akdeniz'in 19.08 kilometresinde saat 16:55'te bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın Demre ilçesinde hissedildi.

Sarsıntının derinliğinin 35.12 km olduğu belirtildi.


AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz’de, Antalya ilimizin Demre ilçesi açıklarında saat 16.55’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" dedi.


#Akdeniz
#Antalya
#Deprem
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