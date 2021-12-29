Gündem Garaya düzenlenen operasyonda 9 PKK/KCKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Gara'ya düzenlenen operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi AA
Son dakika... Garaya düzenlenen operasyonda 9 PKK/KCKlı terörist etkisiz hale getirildi
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 29 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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