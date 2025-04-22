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Artvin'de şüpheli şahıs ihbarı: 10 suçtan hüküm giyen kişi yakalandı

Artvin'de şüpheli şahıs ihbarı: 10 suçtan hüküm giyen kişi yakalandı

12:4322/04/2025, Salı
AA
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Artvin'de hakkında 10 suçtan kesinleşmiş 27 yıl 5 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Artvin'de hakkında 10 suçtan kesinleşmiş 27 yıl 5 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Borçka ilçesine bağlı Düzköy köyünde şüpheli bir kişi bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçerken şüpheli şahsın hakkında 10 suçtan kesinleşmiş 27 yıl 5 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayları.

Artvin'de hakkında 10 suçtan kesinleşmiş 27 yıl 5 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Borçka ilçesine bağlı Düzköy köyünde şüpheli bir kişi bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


10 suçtan hüküm giyen kişi yakalandı


Köyde arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), samanlığa doğru giden kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

İbraz edilen sürücü belgesinin başkasına ait olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları incelemede, bu kişinin "uyuşturucu ticareti yapma", "dolandırıcılık", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" dahil 10 suçtan hakkında toplam 27 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M. (35) olduğunu tespit etti.

Kişinin ibraz ettiği ehliyetin ise kardeşi M.M'ye ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan F.M., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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