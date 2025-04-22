İbraz edilen sürücü belgesinin başkasına ait olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları incelemede, bu kişinin "uyuşturucu ticareti yapma", "dolandırıcılık", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" dahil 10 suçtan hakkında toplam 27 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M. (35) olduğunu tespit etti.