Bakan Pakdemirli son durum listesini paylaştı: Yedi şehirde 21 nokta yanıyor

Türkiye, son 48 saattir ülkenin dört bir yanındaki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Yangınları söndürmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek maksadıyla tüm imkanlar seferber edildi.
Söz konusu gelişmelerin ışığında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son iki günde çıkan orman yangınlarındaki son durumu kamuoyuyla paylaştı.
42 yangın kontrol altında, 21 yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Bakan Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından yayınladığı grafiğe göre, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, İskenderun, Bursa, İzmir, Diyarbakır ve Karaman'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Bakan Adana'da 6, Osmaniye'de 2, Antalya'da 4, Mersin'de 4, Muğla'da 3, Kayseri ve Manisa'da da birer yangını söndürme çalışmaların sürdüğünü duyurdu.