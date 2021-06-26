İçişleri duyurdu: İkna edilen üç terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda üç teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece bu sene içinde teslim olan terörist sayısı 89'a yükseldi.

Haber Merkezi 26 Haziran 2021, 17:59 Son Güncelleme: 26 Haziran 2021, 18:11 Yeni Şafak