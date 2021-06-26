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ANKARA

İçişleri duyurdu: İkna edilen üç terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda üç teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece bu sene içinde teslim olan terörist sayısı 89'a yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: ​İçişleri Bakanlığı duyurdu: İkna edilen üç terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 3 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye ve Irak'ta faaliyet yürütüyorlardı

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında PKK'ya katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

2021'de 89 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 89'a yükseldi.

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