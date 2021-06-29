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FETÖ'ye 'ankesör' soruşturması: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik ile Emniyet Genel Müdürlüğünde görevde olanların da bulunduğu 47 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı üzerine İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberleri... FETÖye ankesör soruşturması: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasındaki şüphelilerce kullanılan örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 47 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 24 ilde operasyon başlatıldı.

Bin askerin adı karttan çıktı: Ankesörde yeni yöntem geliştirildi
GÜNDEM
Bin askerin adı karttan çıktı: Ankesörde yeni yöntem geliştirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan, ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

FETÖ’cü polisler de ankesöre takıldı
GÜNDEM
FETÖ’cü polisler de ankesöre takıldı

Bu kapsamda, söz konusu iletişim yöntemini kullanmalarının yanı sıra haklarında örgüt bağlantılarına dair itirafçı beyanı gibi başka deliller bulunan, Kara, Hava, ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne mensup görevde bulunan yarbay, binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 16 astsubay ve 2 polis memuru TSK'dan emekli 2 albay ve 2 astsubay, ihraç 2 binbaşı ile 2 astsubay, açıkta olan astsubay, firari üsteğmen, istifayla ayrılan 4 uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencisi 4 kişi ile 3 "sivil mahrem imam" olmak üzere toplamda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil
GÜNDEM
Yargıtay'dan FETÖ kararı: Ankesör kesin delil

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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