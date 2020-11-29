Son dakika haberleri: Yirmi yıldır faaliyet yürüten terörist teslim oldu Yirmi yıldır faaliyet yürüten terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde (PKK/KCK) faaliyet yürüten teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi 29 Kasım 2020, 20:33 Son Güncelleme: 29 Kasım 2020, 20:48 AA