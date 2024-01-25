Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım lansmanında İstanbul'a dair projelerini peş peşe sıraladı. Murat Kurum, 5 yılda 650 bin konut ve kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut yapılacağını belirtti. Bu konutların 300 bininin, her yıl 60 bin konut olmak üzere Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısının ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını ifade etti. Başvuruların 15 Nisan'da başlayacağını kaydeden Kurum, vatandaşa 700 bin lira hibe desteği, birinci yılı vade farksız olmak üzere tam 700 bin lira kredi desteği sağlanacağını aktardı. Evlerin 18 ayda teslim edileceğini belirten Kurum,100 bin lira da taşınma ve kira yardımı ödeneceğini söyledi. İşte Murat Kurum'un kentsel dönüşüm ve afet yönetimi projesinin detayları...