Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım lansmanında İstanbul'a dair projelerini açıkladı. Kurum, etkinlikte faaliyet alanlarına odaklanarak projelerini 10 farklı alt başlık altında detaylı bir şekilde paylaştı. Bunlardan bir tanesi de, emeklilere 2 bin 500 TL destek ödemesi yer alıyor. Kurum, ''İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2 bin 500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak. E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olacak takip edilecek'' ifadelerine yer verdi.