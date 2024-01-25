AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında projelerini kamuoyuna duyurdu. Kurum, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan yenilikçi adımlar atılacağını açıkladı.
İstanbul adayı Kurum, Ulaşımdan istihdama, sosyal faaliyetlerden fatura desteğine kadar pek çok alanda gençlere nefes olacak çalışmaları tek tek anlattı.
Ulaşımda yüzde 40 indirim
- Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere %50’ye kadar indirim sağlanacak.
- Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere otobüs biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
Evlenen gençlere 50 bin lira beyaz eşya yardımı
İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.
Öğrenci evlerine doğal gaz desteği
Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.
Öğrencilere 10 bin lira burs
Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.
Genç girişimcilere 100 bin lira hibe
Tam donanımlı ofis
‘İlk Ofisin Bizden’ uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.