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İstanbul adayı Murat Kurum gençlere ve öğrencilere müjdeleri peş peşe sıraladı: Yeni evlenecek gençlere 50 bin TL destek verilecek!

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısında projelerini ve hedeflerini açıkladı. Kadın, çocuk, aile ve öğrencilere yönelik projelerini peş peşe sıraladı. Faaliyet alanlarında en önemli olarak, ilk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı ve toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim uygulanacağı yer aldı. Gençlerin beklenti ve taleplerini karşılamaya odaklanan Kurum, "Bu şehir, gençlerin İstanbul’u olacak" dedi. İşte, ulaşımdan istihdama, sosyal faaliyetlerden fatura desteğine kadar birçok alanda gençler için yapılacak projeler.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:47 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:28 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul adayı Murat Kurum, gençlere ve öğrencilere yönelik faaliyetleri sıraladı.
İstanbul adayı Murat Kurum, gençlere ve öğrencilere yönelik faaliyetleri sıraladı.

AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında projelerini kamuoyuna duyurdu. Kurum, gençlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan yenilikçi adımlar atılacağını açıkladı.


İstanbul adayı Kurum, Ulaşımdan istihdama, sosyal faaliyetlerden fatura desteğine kadar pek çok alanda gençlere nefes olacak çalışmaları tek tek anlattı.


İşte gençler için yapılacak projeler...

Ulaşımda yüzde 40 indirim

  • Toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim sağlanacak.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve spor tesislerinde gençlere %50’ye kadar indirim sağlanacak.
  • Memleketine giden öğrencilerin yılda iki kez olmak üzere otobüs biletinin yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Evlenen gençlere 50 bin lira beyaz eşya yardımı

İlk kez evlenen gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.

Öğrenci evlerine doğal gaz desteği

Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.

Öğrencilere 10 bin lira burs

Müracaat eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.

Genç girişimcilere 100 bin lira hibe

“İlk İşim”
kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

Tam donanımlı ofis

‘İlk Ofisin Bizden’ uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.


İlk iş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına,
“Ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum
.” diyen gençlerimize iş imkânı sağlanacak.


İşte Murat Kurum'un İstanbul için afet yönetimi ve kentsel dönüşüm projeleri: Beş yılda 650 bin konut inşa edilecek! 'Yarısı bizden'
İşte Murat Kurum'un İstanbul için afet yönetimi ve kentsel dönüşüm projeleri: Beş yılda 650 bin konut inşa edilecek! 'Yarısı bizden'

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım lansmanında İstanbul'a dair projelerini peş peşe sıraladı. Murat Kurum, 5 yılda 650 bin konut ve kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut yapılacağını belirtti. Bu konutların 300 bininin, her yıl 60 bin konut olmak üzere Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısının ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını ifade etti. Başvuruların 15 Nisan'da başlayacağını kaydeden Kurum, vatandaşa 700 bin lira hibe desteği, birinci yılı vade farksız olmak üzere tam 700 bin lira kredi desteği sağlanacağını aktardı. Evlerin 18 ayda teslim edileceğini belirten Kurum,100 bin lira da taşınma ve kira yardımı ödeneceğini söyledi. İşte Murat Kurum'un kentsel dönüşüm ve afet yönetimi projesinin detayları...

İstanbul adayı Murat Kurum projelerini tek tek açıkladı: Emeklilerin İstanbul kartlarına her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi
İstanbul adayı Murat Kurum projelerini tek tek açıkladı: Emeklilerin İstanbul kartlarına her ay 2 bin 500 lira destek ödemesi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu' tanıtım lansmanında İstanbul'a dair projelerini açıkladı. Kurum, etkinlikte faaliyet alanlarına odaklanarak projelerini 10 farklı alt başlık altında detaylı bir şekilde paylaştı. Bunlardan bir tanesi de, emeklilere 2 bin 500 TL destek ödemesi yer alıyor. Kurum, ''İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay, 2 bin 500 TL destek ödemesi yapılacak. Emeklilerin her anında yanında olunacak. E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olacak takip edilecek'' ifadelerine yer verdi.

#Murat Kurum
#yerel seçim
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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