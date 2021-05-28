İstanbul Boğazı'nda trafik çift yönlü ulaşıma kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tanker, kıyıya 300 metre kala durdurulurken, İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.
İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı.
Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi.
Trafik çift yönlü askıya alındı
RAVA isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi. Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.
Valilikten açıklama geldi
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:
- "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma 11 römorkörü refakatinde İstanbul Boğazı kuzey-güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli ham petrol taşıyan tanker, yapılan ivedi müdahaleyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sahile 300 metre kala durdurulmuştur.
- Kurtarma 8 römorkörümüz ve KEGM 5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz da bölgeye intikal ettirilmiş olup Boğaz trafiği askıya alınmıştır."