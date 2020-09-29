İstanbul polisi aynı anda harekete geçti: Çok sayıda adrese uyuşturucu baskını

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda adreslerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde operasyon yaptı.

Operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var.

Eş zamanlı bir çok ilçede gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Polis ekipleri, operasyon yaptıkları adreslerde uzun süre arama yaptı.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var.

Operasyon yapılan adreslerden birisi de Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daire oldu.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var.

Narkotik polisi, özel harekat timlerinin eşliğinde girdikleri dairede uzun süre arama yaptı.



FOTOĞRAF 8 Kırıkkale Valiliği koordinesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için kent genelinde İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri ve kolluk kuvvetlerince denetimler gerçekleştiriliyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta bulunan Bölge Trafik Kontrol Noktasında görevli polisler, şehirler arası seyahat eden yolcularda HES kodu sorgulaması yapıldı. Kontroller sırasında HES kodu olmayan bazı yolcular hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, araçlarda hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da kontrol edildi. Öte yandan, durdurulan diğer araçlarda da ise sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi. 43 ilin geçiş noktasında gece yarısı ‘HES kodu’ denetimi Otobüsler tek tek durduruluyor 43 ilin geçiş noktasında gece yarısı ‘HES kodu’ denetimi Otobüsler tek tek durduruluyor 43 ilin geçiş noktasında gece yarısı ‘HES kodu’ denetimi Otobüsler tek tek durduruluyor 43 ilin geçiş noktasında gece yarısı ‘HES kodu’ denetimi: Otobüsler tek tek durduruluyor Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, gece yarısı gerçekleştirilen denetimde otobüslerle şehirler arası seyahat eden kişilerin "HES kodu" sorgulaması yapıldı.

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