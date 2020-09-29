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Gündem İstanbul polisi aynı anda harekete geçti Çok sayıda adrese uyuşturucu baskını
İSTANBUL

Son dakika İstanbul haberleri: Çok sayıda ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul polisi aynı anda harekete geçti: Çok sayıda adrese uyuşturucu baskını

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dev uyuşturucu operasyonu için bu sabah düğmeye bastı. Çok sayıda ilçede aynı anda harekete geçen polis ekipleri önceden tespit edilen adreslere peş peşe baskınlar düzenlerken operasyonlara havadan polis helikopteri de eşlik etti.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda adreslerini belirledikleri uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde operasyon yaptı.

Operasyona özel harekat polisleri ile polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var.

Eş zamanlı bir çok ilçede gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Polis ekipleri, operasyon yaptıkları adreslerde uzun süre arama yaptı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu iki PKK'lı terörist teslim oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu iki PKK'lı terörist teslim oldu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var.

Operasyon yapılan adreslerden birisi de Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daire oldu.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var.
Narkotik polisi, özel harekat timlerinin eşliğinde girdikleri dairede uzun süre arama yaptı.

43 ilin geçiş noktasında gece yarısı ‘HES kodu’ denetimi: Otobüsler tek tek durduruluyor
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Kırıkkale Valiliği koordinesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için kent genelinde İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri ve kolluk kuvvetlerince denetimler gerçekleştiriliyor.
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Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta bulunan Bölge Trafik Kontrol Noktasında görevli polisler, şehirler arası seyahat eden yolcularda HES kodu sorgulaması yapıldı.
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Kontroller sırasında HES kodu olmayan bazı yolcular hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Ayrıca, araçlarda hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da kontrol edildi.
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Öte yandan, durdurulan diğer araçlarda da ise sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi.
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43 ilin geçiş noktasında gece yarısı ‘HES kodu’ denetimi Otobüsler tek tek durduruluyor
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43 ilin geçiş noktasında gece yarısı ‘HES kodu’ denetimi Otobüsler tek tek durduruluyor
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43 ilin geçiş noktasında gece yarısı ‘HES kodu’ denetimi Otobüsler tek tek durduruluyor
43 ilin geçiş noktasında gece yarısı ‘HES kodu’ denetimi: Otobüsler tek tek durduruluyor
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, gece yarısı gerçekleştirilen denetimde otobüslerle şehirler arası seyahat eden kişilerin "HES kodu" sorgulaması yapıldı.

Gizemli hastalık hızla yayılıyor: 34 fil hayatını kaybetti!
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Zimbabve Milli Parklar ve Vahşi Yaşam İdaresi Direktörü Fulton Upenyu Mangwanya, mecliste yaptığı açıklamada, ülkede, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle iki hafta içinde 12 filin daha telef olduğunu belirtti.
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Mangwanya, böylece ülkede 24 Ağustos'tan bu yana gizemli hastalıktan telef olan fillerin sayısının 34'e yükseldiğini kaydederek, fillerin ölüm nedenini bulmak için araştırmaların devam ettiğini aktardı.
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Ülkenin komşusu Botsvana'da da 3 ayda, nedeni belirsiz hastalık nedeniyle en az 350 fil telef olmuştu.
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Zimbabve'de geçen sene kuraklık nedeniyle 200 fil telef oldu.
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Gizemli hastalık hızla yayılıyor: 34 fil hayatını kaybetti!
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de henüz teşhis edilemeyen bir hastalık hayvanlar arasında hızla yayılıyor. Gizemli hastalık nedeniyle telef olan fillerin sayısı son bir ay içerisinde 34'e çıktı.
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Çok sayıda adrese<br>uyuşturucu baskını

Çok sayıda adrese
uyuşturucu baskını

Narkotik ekipleri aynı anda harekete geçti.
Tek tek<br>durdurdular

Tek tek
durdurdular

​43 ilin geçiş noktasında 'HES Kodu' denetimi.
Kaçıyorlar!

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Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği provokasyonlara Azerbaycan ordusunun yanıtı sert oldu. SİHA'ların desteğiyle hızlı şekilde ilerleyen Azerbaycan ordusu, stratejik tepe ve köyleri işgalden kurtardı. Son harekatla birlikte Ermenistan'ın ikmal yollarının kesildiğini belirten Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Ünal Atabay, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'da sıkışmış durumda. Azerbaycan ordusunun masaya oturmadan çok hızlı mesafe alması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
28 Eylül reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?
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28 Eylül reyting sonuçları: En çok izlenen diziler ve programlar arasında Uyanış: Büyük Selçuklu yer aldı mı?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için kıyasıya mücadele verdi. 28 Eylül akşamındaki yarışta MasterChef Türkiye, Çukur, Gençliğim Eyvah, Sefirin Kızı, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 28 Eylül 2020 akşamında reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?

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