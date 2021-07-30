Gündem Mardinde bombalı eylem hazırlığındaki terörist 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı
MARDİN

Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terörist 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubunun yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika: Mardinde bombalı eylem hazırlığındaki terörist 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı
Operasyonda ele geçirilenler.

Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu, yol uygulaması sırasında 2 kilogram plastik patlayıcı ile yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mardin-Kızıltepe yolunda Mardin Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, dün akşam uygulama sırasında durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi.

DHA

Aramada, araç altına yerleştirilecek şekilde mıknatıslı ve telefon düzenekli yaklaşık 2 kilogram ağırlığında el yapımı plastik patlayıcı ele geçirildi.

DHA

Gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK mensubu Mardin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

MSB: Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın hedef imha edildi
GÜNDEM
MSB: Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın hedef imha edildi

MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon: Gri listedeki PKK'lı terörist yakalandı
GÜNDEM
MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon: Gri listedeki PKK'lı terörist yakalandı
Abone Ol Google News
Yardıma hazırız

'Yardıma hazırız'

​Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı.
Alevlerin ortasında kaldılar

Alevlerin ortasında kaldılar

Dört arkadaş son anda geri dönerek ölümden döndü.
Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Muhalefet orman yangınlarını bile istismar etti.
Hedef turizm mi?

Hedef turizm mi?

​Son üç gündeki yangınlarda sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.
Bitmeyen THK yalanı

Bitmeyen THK yalanı

​Her yangında olduğu gibi 'Uçaklar depolarda çürüyor' yalanı dolaşımda.
BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

Körfez ülkesini hedef alan tweetler sert tepki çekti.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Dera’da kıyım!

Dera’da kıyım!

​Esed rejimi, sivil halkın üzerine füze ve roketler yağdırdı.
Kandil başlarına yıkıldı

Kandil başlarına yıkıldı

​Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın terör hedefine hava harekatı düzenlendi.

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

​İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki vahşi cinayete ilişkin konuştu.
11 yerde yangın devam ediyor

11 yerde yangın devam ediyor

​Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı.
Vaka sayısı<br>22 binin üzerinde

Vaka sayısı
22 binin üzerinde

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evde katliam!

Evde katliam!

​Konya'da saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi.
Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Japonya'da binlerce insanın İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.