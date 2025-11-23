Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Ordu’da ormanlık alanda yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

Ordu’da ormanlık alanda yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

21:4723/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
IHA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ordu’da ormanlık alanda yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor
Ordu’da ormanlık alanda yangın: Söndürme çalışmaları sürüyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. İşte Ordu'daki orman yangınından son dakika gelişmeleri.

Edinilen bilgiye göre, Kovancılı Mahallesi Ayvalı Kayabaşı mevkisinde fındık bahçesinde yakılan otların ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


Ekipler, yangına hem karadan hem de eğimli arazi şartları nedeniyle elle müdahale ederek söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Çevredeki mahalle sakinlerinin de destek verdiği yangının yaklaşık 50 dönüm alanda etkili olduğu, yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla bölgede güvenlik hattı oluşturulduğu ve ekiplerin yoğun çalışmasının devam ettiği belirtildi.


Yangın bölgesine gelen Ordu Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş ile Kumru Kaymakam Vekili Makbule Adacı, söndürme çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi alarak, incelemelerde bulundu.

#ordu
#kumru
#orman yangını
#söndürme çalıșmaları
#ordu büyükşehir belediyesi
#orman i̇şletme müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji saat verdi: Beklenen yağmur geliyor! 2 il için sarı alarm