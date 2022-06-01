Gündem İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine genelge PCR testi zorunluluğu kalktı
ANKARA

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine genelge: PCR testi zorunluluğu kalktı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ‘Ülkeye Giriş Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Buna göre 1 Haziran’dan itibaren ülkeye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Uçaklarda pcr testi zorunlu mu?
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İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, PCR testi zorunluluğu aranmayacağını açıkladı. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Ülkeye Giriş Tedbirleri” konulu genelge gönderildi.

  • Genelgede Kovid-19 salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemlerin salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

"TEDBİRLERDE DEĞİŞİKLİKLERE İHTİYAÇ DUYULDU"

Bu doğrultuda daha önce illere gönderilen genelge ile 03 Mart 2022 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin belirlendiği ancak Sağlık Bakanlığının yazısı ve yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

BUGÜNDEN İTİBAREN TEST ZORUNLULUĞU KALKTI

  • Bu kapsamda koronavirüs pandemisi ile ilişkili güncel durum değerlendirilerek; 1 Haziran’dan itibaren tüm sınır kapılarından ülkeye girişlerde, girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi zorunluluğu aranmayacak.

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