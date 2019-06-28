Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a yükseldi.

Son 4 haftada 112 terörist

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'dan itibaren başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda, 2 terörist daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60’a ulaştı.

Diğer yandan Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki mevzileri de vurulmaya devam ediliyor.

Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekatlarında toplam 52 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Harekâtı ile birlikte Irak’ın kuzeyinde toplam etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu.

Pençe Harekatı ile komandolarımız örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha etmeye devam ediyor.

GÜNDEM Kandil'e hava harekatı