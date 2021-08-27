Gündem Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika: Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!
  • Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
  • Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!"

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