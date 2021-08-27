Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!
- Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
- Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!"
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/g7ejDJQ678
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!