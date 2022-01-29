TÜİK Başkanı Sait Dinçer görevden alındı: Yerine Erhan Çetinkaya atandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na görev değişimiyle Erhan Çetinkaya atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in bu görevi sonlandırılmış ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atanmıştır."

Öte yandan TÜİK'de açık bulunan Başkan Yardımcılığı görevine de Doç. Dr. İbrahim Demir atandı.

Erhan Çetinkaya kimdir?

1981 yılında Malatya'da doğan Erhan Çetinkaya; ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Erhan Çetinkaya 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü.

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