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İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Temmuz'dan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.00-17.00 arasında uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika...İstanbul Valisi Ali Yerlikayadan mesai saati açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik.
  • Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00’den itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri
  • 08.30-12.30
  • 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır.
  • Aşı en büyük gücümüz."

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