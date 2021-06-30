İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik.

Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00’den itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz.

Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri

08.30-12.30

13.00-17.00 arasında uygulanacaktır.

Aşı en büyük gücümüz."

#Koronavirüs’e karşı el ele büyük mücadele verdik🤝



Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra#1Temmuz saat 05.00’den itibaren #normalleşme dönemine geçiyoruz.



Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri



⏰08.30-12.30

⏰13.00-17.00 arasında uygulanacaktır.#Aşı en büyük gücümüz pic.twitter.com/aEANI9VfNh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2021