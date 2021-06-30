İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- "Koronavirüse karşı el ele büyük mücadele verdik.
- Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra 1 Temmuz saat 05.00’den itibaren normalleşme dönemine geçiyoruz.
- Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri
- 08.30-12.30
- 13.00-17.00 arasında uygulanacaktır.
- Aşı en büyük gücümüz."
#Koronavirüs’e karşı el ele büyük mücadele verdik🤝
Tam ve kısmi kapanma dönemlerinden sonra#1Temmuz saat 05.00’den itibaren #normalleşme dönemine geçiyoruz.
Kamu kurum ve kuruluşlarda mesai saatleri
⏰08.30-12.30
⏰13.00-17.00 arasında uygulanacaktır.#Aşı en büyük gücümüz pic.twitter.com/aEANI9VfNh
#Koronavirüs’e karşı el ele büyük mücadele verdik🤝