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MUĞLA

Son depremler: Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'da korkutan deprem

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Son depremler: Muğlada 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.26'da merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 28 kilometre açığında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla ili Datça ilçesi açıklarında, saat 19.26'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Muğla İl AFAD, Datça ilçe Emniyet ve İlçe Jandarmadan alınan bilgilere göre, olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı


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