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Son hafta seçim çalışmasında tempo arttı: Gençlerin önündeki barikatları yıkan lider Erdoğan

AK Parti'nin en genç milletvekili adaylarından Zehranur Aydemir sahadaki seçim çalışmasını anlattı. Aydemir, ”Gençlerin önündeki barikatları yıkan lider Recep Tayyip Erdoğan olmuştur” dedi. Seçim süreci boyunca bir mesai kavramının olmadığını ifade eden Aydemir, “Saha programları bitince çevremde kararsız olan kişileri telefonla arayarak desteklerini istiyorum” şeklinde konuştu.

13:53 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Gençlerin önündeki barikatları yıkan lider Erdoğan.

Gençlerin önündeki barikatları yıkan lider Erdoğan.

AK Parti'nin en genç milletvekili adaylarından Zehranur Aydemir siyasete nasıl girdiğini ve sahada yaptığı çalışmaları anlattı. Aydemir özetle şöyle konuştu:

Maalesef uzun yılar gençler ülkemizde siyasette ikinci plana atılmıştır. Kuruluş yıllarından sonra bürokrasinin ve siyasetin kademelerinde gençlere neredeyse hiç yer verilmemiştir. Siyaset ve bürokrasi gençlere emanet edilmeyecek bir yapıymış gibi görülmüştür. Bu çarpık zihniyete karşı çıkan ve gençlerin önündeki barikatları yıkan lider Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Cumhurbaşkanımız Türkiye’de gençlik siyasetinin hakkettiği noktaya evirilmesindeki en önemli aktördür. Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatında gençlerle yol yürümüş onlarla yol arkadaşlığı yapmış onlara büyük sorumluluklar vermiştir.


DİĞER PARTİLERDE SEÇİLEBİLECEK SIRADA GENÇ ADAY YOK:
Cumhurbaşkanımızın gençlere olan güvenini; üzülerek söylüyorum ki maalesef ülkemizdeki diğer siyasi yapılarda göremiyoruz. Aday listelerinde seçilecek sırada neredeyse hiç genç yok, parti yönetimlerinde gençlerin söz hakkı çok kısıtlı. Umarım bir gün Cumhurbaşkanımızın gençlik konusunda koyduğu çıtaya muhalefet de ulaşabilir. Bu ülkemiz ve gençler için çok büyük bir kazanım olacaktır.



BİR MESAİ KAVRAMI YOK:
Mesaiye sabahın erken saatlerinde başlıyorum. Seçim Koordinasyon Merkezi’mizin tüm adaylar için hazırladığı günlük program akışı var. O akışa bağlı olarak mesai saatlerimiz değişiklik gösterebiliyor. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim; mesaimiz çok erken saatte başlayıp çok geç saatte bitiyor. Seçim sürecinde bir mesai kavramımız da yok aslında… Saha çalışmaları bittiğinde dijital medyadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.


KARARSIZLARLA TELEFON GÖRÜŞMESİ:
Onun dışında bu süreçte rutin hale getirdiğim bir şey var; saha programları bitince çevremde kararsız olan kişileri telefonla arayarak desteklerini istiyorum. Bu yoğunluk tabii sadece benim için geçerli olan bir durum değil, tüm milletvekili adaylarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Son hafta içerisinde de tempomuzu artırarak seçim çalışmalarımıza devam edeceğiz ve 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızın ve partimizin bir seçim zaferine daha şahitlik edeceğiz. Sahada olumsuz bir tepkiyle karşılaşmıyorum.


GENÇ VEKİLDEN GENÇLERE YÖNELİK PROJE:
Genç arkadaşlarımız için faydalı olacağını düşündüğüm adımların hayata geçmesine katkı sağlayacağıma inanıyorum. Gençlerin daha bilinçli bir üniversite hayatı geçirebilmesi için çalışmalar yapmak istiyorum. Staj imkânlarının artması, yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarının yaygınlaşması için çalışmalar yürütmeyi düşünüyorum. Bunun yanında kendi alanım olan yazılım ve kodlama konularına gençlerin ilgisini artırmak için çalışmalar yapmayı düşünüyorum.
#AK Parti
#Zehranur Aydemir
#seçim
#14 Mayıs
3 saat önce
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