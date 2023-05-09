Son hafta seçim çalışmasında tempo arttı: Gençlerin önündeki barikatları yıkan lider Erdoğan

Gençlerin önündeki barikatları yıkan lider Erdoğan.
AK Parti'nin en genç milletvekili adaylarından Zehranur Aydemir siyasete nasıl girdiğini ve sahada yaptığı çalışmaları anlattı. Aydemir özetle şöyle konuştu:
Maalesef uzun yılar gençler ülkemizde siyasette ikinci plana atılmıştır. Kuruluş yıllarından sonra bürokrasinin ve siyasetin kademelerinde gençlere neredeyse hiç yer verilmemiştir. Siyaset ve bürokrasi gençlere emanet edilmeyecek bir yapıymış gibi görülmüştür. Bu çarpık zihniyete karşı çıkan ve gençlerin önündeki barikatları yıkan lider Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Cumhurbaşkanımız Türkiye’de gençlik siyasetinin hakkettiği noktaya evirilmesindeki en önemli aktördür. Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatında gençlerle yol yürümüş onlarla yol arkadaşlığı yapmış onlara büyük sorumluluklar vermiştir.