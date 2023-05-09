Son hafta seçim çalışmasında tempo arttı: Gençlerin önündeki barikatları yıkan lider Erdoğan

KARARSIZLARLA TELEFON GÖRÜŞMESİ:

Onun dışında bu süreçte rutin hale getirdiğim bir şey var; saha programları bitince çevremde kararsız olan kişileri telefonla arayarak desteklerini istiyorum. Bu yoğunluk tabii sadece benim için geçerli olan bir durum değil, tüm milletvekili adaylarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Son hafta içerisinde de tempomuzu artırarak seçim çalışmalarımıza devam edeceğiz ve 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızın ve partimizin bir seçim zaferine daha şahitlik edeceğiz. Sahada olumsuz bir tepkiyle karşılaşmıyorum.