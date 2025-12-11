Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Son şehit toprağıyla vefa görevini tamamladı

Son şehit toprağıyla vefa görevini tamamladı

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0011/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adnan Güler
Adnan Güler

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehide vefa borcunu ödemek isteyen Denizlili Adnan Güler, yıllar süren bir kararlılıkla Türkiye’yi dolaşarak 49 şehirde 250 şehidin mezarını ziyaret etti.

Türkiye’deki tüm şehitliklere ulaşan Güler’in tamamlayamadığı tek eksik, Fas’ta defnedilen 15 Temmuz şehidi Jadoid Merroune idi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç’un Merroune’nin kabrinden alınan toprağı Türkiye’ye getirmesiyle Güler’in yıllardır sürdürdüğü “şehit toprağı tamamlama” projesi de sona ermiş oldu. Bugüne kadar yaklaşık 100 şehidin kabrinden toprak aldığını belirten Güler, “Bir tek Fas’taki şehidimiz kalmıştı. Onu da ziyaret ederek bu vefa yolculuğunu tamamlamak ve topladığım toprakları Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyordum. Vatanımızı koruyan şehitlerimize karşı vefa borcumu gerçekleştirmiş olacağım” dedi. Güler, yaklaşık 10 bin kilometrelik yolculuğunda 100’ü aşkın şehidin kabrinden aldığı bir avuç toprağı bir kapta biriktirdi.



#Şehit
#FETÖ
#15 Temmuz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çevre Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları başladı: Mühendis, Mimar, Tekniker, Avukat ve diğer kadrolar için şartlar açıklandı