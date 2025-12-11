Son şehit toprağıyla vefa görevini tamamladı

Türkiye’deki tüm şehitliklere ulaşan Güler’in tamamlayamadığı tek eksik, Fas’ta defnedilen 15 Temmuz şehidi Jadoid Merroune idi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç’un Merroune’nin kabrinden alınan toprağı Türkiye’ye getirmesiyle Güler’in yıllardır sürdürdüğü “şehit toprağı tamamlama” projesi de sona ermiş oldu. Bugüne kadar yaklaşık 100 şehidin kabrinden toprak aldığını belirten Güler, “Bir tek Fas’taki şehidimiz kalmıştı. Onu da ziyaret ederek bu vefa yolculuğunu tamamlamak ve topladığım toprakları Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyordum. Vatanımızı koruyan şehitlerimize karşı vefa borcumu gerçekleştirmiş olacağım” dedi. Güler, yaklaşık 10 bin kilometrelik yolculuğunda 100’ü aşkın şehidin kabrinden aldığı bir avuç toprağı bir kapta biriktirdi.