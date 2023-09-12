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Son talimi SiHA'yla

MİT'in PKK/YPG'nin kritik isimlerine nokta operasyonları sürüyor. Terör örgütünün kritik isimlerinden sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek, Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
04:00 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
2015’de örgütün kırsal yapılanmasına katılarak ideolojik ve silahlı eğitim alan Akyürek, örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularından biriydi.

2015’de örgütün kırsal yapılanmasına katılarak ideolojik ve silahlı eğitim alan Akyürek, örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularından biriydi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, son haftalarda PKK’nın kritik isimlerine yönelik yaptığı operasyonlarını devam ettiriyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin kritik isimlerinden olan sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek, Suriye’nin kuzeyindeki Amude’de SİHA ile etkisiz hale getirildi. Otorite boşluğu nedeniyle Suriye’de alan bulan PKK/YPG, son dönemde kaybettiği teröristlerin yerine yenilerini yetiştirmek için eğitim faaliyetlerine ağırlık verdi. Bu kapsamda Amude’deki eğitim sorumlusu Serhat Serhildan kod adlı Muhtesim Akyürek’i takibe alan MİT, teröristin Suriye sahasından temin ettiği kadroları metropollerde eylem yapmak üzere yetiştirdiğini tespit etti. 2015’de örgütün kırsal yapılanmasına katılarak ideolojik ve silahlı eğitim alan Akyürek, örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularından biriydi.


#MİT
#terör örgütü
#Suriye
#operasyon
17 dakika önce
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