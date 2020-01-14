Gündem Sonunda tutuklandı
POLİTİKA

Sonunda tutuklandı

Yakalandıktan sonra serbest bırakılan DEAŞ’ın infazcısı için tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan İrfan Y. bu kez tutuklandı. DEAŞ’lı teröristin Türkiye’de eylem emri veren “Ebu Hamza El Turki” kod adlı Mustafa Güneş’le bağlantısı saptandı.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
İrfan Y.
İrfan Y.

İstanbul merkezli 3 ildeki operasyonlar sonucu yakalandıktan sonra serbest bırakılan DEAŞ’ın infazcısı bu kez tutuklandı. Suriye’de DEAŞ saflarına katılan ve o dönem rehin alınan bazı kişilerin infazından sorumlu tutulan İrfan Y. ile beraberindeki 8 şüpheli, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. İrfan Y.’nin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “resmi belgede sahtecilik” ve “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçu kapsamında tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan DEAŞ’lı, İstanbul TEM Şube ekipleri tarafından tekrar gözaltına alındı. İrfan Y. 27 Aralık 2019’da tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dava dosyasında ise dikkat çeken bilgiler yer aldı.

ÖRGÜT BAĞI DOSYADA

  • Yıldız’ın yakalandığı süre zarfında üstünden kendi fotoğrafının bulunduğu ancak Erdoğan Y. adına bir kimlik çıktığı, bu kimliğin de sahte olduğu belirlendi. İrfan Y.’ye yöneltilen suçlamalar arasında, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde Türkiye aleyhine eylem talimatı verdiği belirlenen “Ebu Hamza El Turki” kod adlı Mustafa Güneş’le irtibatlı olduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca yaptığı Whatsapp görüşmelerinde kendisini “Selami Akkuş” olarak kaydettiği belirlendi. İrfan Y.’nin cep telefonu incelemesinde ise DEAŞ’la ilgili çok sayıda haber linki, öldürülen DEAŞ elebaşı Bağdadi’ye ait fotoğraf ve Reina saldırganı Masharipov’un görüntüleri ele geçirildi.

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