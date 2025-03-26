Sorduğu soruya 'hayır' cevabı alınca stanttaki telefonu çaldı

İstanbul'da cep telefonu satan dükkana gelen bir kişi, çalışanlara "Elden taksitli telefon satıyor musunuz?" sorusunu yöneltti. "Hayır" cevabını alan şahıs, kapı önündeki stantta duran telefonu alarak kaçtı. Şüphelinin peşinden koşan çalışanlar, yakalayamadı. Polis, çalışanların şikayeti sonrası çalışma başlattı.
İstanbul Sultangazi'de bir kişi, cep telefonu dükkanına giderek, 'Elden taksitli telefon satıyor musunuz?' sorusunu soran kişi, 'Hayır' cevabı alınca, kapı önündeki stantta duran telefonu alarak kaçtı. O anlar dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay bugün akşam saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan bir cep telefonu dükkanında yaşandı. İş yerine gelen bir kişi, çalışanlara 'Elden taksitle telefon satıyor musunuz?' diye sordu. Çalışanların 'Hayır' cevabı vermesi üzerine kapıya yönelen şüpheli, kapının önündeki stantta duran cep telefonunu alarak kaçtı.
Şüphelinin peşinden koşan çalışanlar, yakalayamadı. İş yeri sahipleri, hırsızlık anlarının güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte polise şikayette bulundu. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.