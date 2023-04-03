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Sosyal marketler 210 ayrı noktada

Depremin vurduğu 11 ilde vatandaşlar ve kardeş belediyeler yaraları sarmaya devam ediyor. Vatandaşlar ihtiyaçlarını ücretsiz olarak marketlerden temin edebilsinler diye sosyal marketler kuruluyor.

Saliha Engin
04:00 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sosyal Marketler.

Sosyal Marketler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Depremin vurduğu 11 ilde birçok yardım kuruluşu, vatandaşlar ve kardeş belediyeler yaraları sarmaya devam ediyor. Depremzedeler için kurulan sosyal marketlerde vatandaşlar ihtiyaçlarını ücretsiz olarak bu marketlerden karşılayabiliyor. Gıda, hijyen malzemesi ve kıyafet gibi temel malzemeleri bu noktalardan ücretsiz olarak temin edebiliyorlar. Sosyal marketler depremzedelerin kolay ulaşabileceği çadır kent ya da konteyner kent gibi merkezi yerlerde bulunuyor. Sosyal marketler 11 ilde de bulunuyor. Depremden en çok etkilenen Hatay’da 64, Kahramanmaraş’ da 59, Gaziantep’ de 30, Adıyaman’da 22, Malatya’da 18, Osmaniye’de 7, Adana’da 5, Diyarbakır’da 2, Kilis, Şanlıurfa, ve Kayseri’de ise 1 sosyal market bulunuyor. Depremzedelerin ihtiyaçlarına daha kolay ulaşabilmeleri için kurulan sosyal marketlerde ürün çeşitliliğin de arttırılması amaçlanıyor.

Depremin ilk gününden itibaren belediyelerde deprem bölgeleri için canla başla çalışmalarını sürdürüyor. Her bir şehir için seçilen kardeş belediyeler deprem bölgelerinde hayatın normale dönmesi için konteyner iş yerleri yapıyor. Bunlardan bazılarışöyle: Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi - Melikgazi Belediyesi- Talas Belediyesi-Elbistan Belediyesi kardeş belediye olarak Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 300 işyerini, Tokat Valiliği- Gölbaşı Kaymakamlığı, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde planladığı 300 iş yerinin 30’unu tamamladı. Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde yapımı planlan 2.551 işyerinin ise altyapı sistemleri Kocaeli, Konya ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılırken konteyner işyerleri ise İzmir ve İstanbul Valiliği tarafından yapılacak.





#Deprem Bölgesi
#Sosyal Market
#konteyner kent
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