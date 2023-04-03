Sosyal marketler 210 ayrı noktada

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Depremin vurduğu 11 ilde birçok yardım kuruluşu, vatandaşlar ve kardeş belediyeler yaraları sarmaya devam ediyor. Depremzedeler için kurulan sosyal marketlerde vatandaşlar ihtiyaçlarını ücretsiz olarak bu marketlerden karşılayabiliyor. Gıda, hijyen malzemesi ve kıyafet gibi temel malzemeleri bu noktalardan ücretsiz olarak temin edebiliyorlar. Sosyal marketler depremzedelerin kolay ulaşabileceği çadır kent ya da konteyner kent gibi merkezi yerlerde bulunuyor. Sosyal marketler 11 ilde de bulunuyor. Depremden en çok etkilenen Hatay’da 64, Kahramanmaraş’ da 59, Gaziantep’ de 30, Adıyaman’da 22, Malatya’da 18, Osmaniye’de 7, Adana’da 5, Diyarbakır’da 2, Kilis, Şanlıurfa, ve Kayseri’de ise 1 sosyal market bulunuyor. Depremzedelerin ihtiyaçlarına daha kolay ulaşabilmeleri için kurulan sosyal marketlerde ürün çeşitliliğin de arttırılması amaçlanıyor.