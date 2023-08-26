Sosyal medyanın gündemine oturan lüks pazar kahvaltısındaki evin sahibi HDP'nin aday gösterdiği Arda İlaldı'nın babası çıktı

Çocukları dağa kaçırıp terör örgütüne teslim eden, kendilerini 'ezilen halkların temsilcisi' addeden HDP, bu kez üyelerinin lüks hayatlarıyla dikkat çekti. HDP grup toplantısında Pervin Buldan'ın giydiği ceketin fiyatının 16 bin 748 lira olması sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Buldan'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Twitter'da '16 bin TL'ye ceket giy çocukların yurt dışında okusun gezsin sonra hak hukuk de', 'Bu ülkede açlık var ekonomi kriz var millet geçinemiyor diyeler 16.000 TL'cik ceket giyiyor. Pervin Buldan bu çeşmenin suyu nerden geliyor?', 'Bunlar Kürtlerin gerçek düşmanı' gibi yorumlar yapıldı.