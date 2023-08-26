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Sosyal medyanın gündemine oturan lüks pazar kahvaltısındaki evin sahibi HDP'nin aday gösterdiği Arda İlaldı'nın babası çıktı

Sosyal medya platformlarında bir ailenin lüks içerisinde yaptığı pazar kahvaltısına ilişkin görüntüler viral olmuştu. Helin Rojda İlaldı isimli bir kadının paylaştığı görüntülerde yer alan ailenin kim olduğu ortaya çıktı. Genç kadının babasının Harput Şirketler Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Celal İlaldı olduğu, görüntülerde 'ağabeyim' diye söz ettiği kişinin ise HDP'nin İstanbul 3'üncü bölgeden aday gösterdiği Arda İlaldı olduğu belirlendi. Öte yandan Rojda İlaldı'nın geçtiğimiz senelerde UGC Civata San ve TİC A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Gürbüz'ün oğlu Ayberk Gürbüz ile evlendiği, lüks bir otelde gerçekleşen törende nikahlarını ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı ortaya çıktı.

14:01 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sosyal medyada viral olan görüntülerin sahibi Helin Rojda İlaldı'nın ailesinin kim olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada viral olan görüntülerin sahibi Helin Rojda İlaldı'nın ailesinin kim olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir video gündem oldu. Helin Rojda İlaldı isimli kadının paylaştığı görüntülerde, bir ailenin lüks içerisinde yaptığı pazar kahvaltısı dikkat çekti.

Helin Rojda İlaldı-Ayberk Gürbüz

Ağabeyinin HDP'den aday gösterilen Arda İlaldı olduğu belirlendi

Eşiyle birlikte aile evine pazar kahvaltısına giden genç kadının paylaştığı görüntülerin ardından söz konusu ailenin kim olduğu ortaya çıktı. Helin Rojda İlaldı'nın babasının Harput Şirketler Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Celal İlaldı olduğu öğrenildi. Rojda İlaldı'nın paylaştığı görüntülerde, 'ağabeyim geldi' diye söz ettiği kişinin ise HDP'nin İstanbul 3'üncü bölgeden aday gösterdiği Arda İlaldı olduğu belirlendi.

Arda İlaldı-Celal İlaldı

Nikahlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı ortaya çıktı

Öte yandan, Rojda İlaldı'nın geçtiğimiz senelerde UGC Civata San ve TİC A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Gürbüz'ün oğlu Ayberk Gürbüz ile evlendiği ortaya çıktı. Çiftin lüks bir otelde yapılan düğününde ünlü sanatçıların sahne aldığı ve nikahlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı öğrenildi.

Helin Rojda İlaldı ve Ayberk Gürbüz'ün nikah töreni
Arda İlaldı-Ayberk Gürbüz

#Celal İlaldı
#Arda İlaldı
#Ekrem İmamoğlu
#HDP
#Helin Rojda İlaldı
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